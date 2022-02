Disfrutar, conmover o reírse en espectáculo escénico, viene muy bien, pero salir de la sala con diálogos y escenas que resuenan interiormente en la conciencia de muchas personas que nunca tuvieron la posibilidad de asistir a una sala de teatro independiente, es quizás toda una experiencia potenciada. En especial, cuando hay significados nuevos que sacuden la estantería a la hora de replantear la realidad social. Es el doble propósito que se tiene trazado el ciclo "Que Florezcan mil Flores", una iniciativa artística-cultural y comunitaria apunta a la búsqueda de nuevas audiencias para el quehacer teatral local y que al mismo tiempo, traslada la inquietud, por las obras que pone en escena, de repensar y repensarse, el rol de la mujer, los mandatos sociales y los patrones culturales que sostienen desigualdades. Se trata de un ciclo de funciones que comenzará este 10 de febrero y concluirá el 18 del mismo mes (VER RECUADRO) con las obras "Julietas" del elenco Malatrama y "La Lechera", del elenco Octubre y se llevarán a cabo en la Unión Vecinal de Villa Unión, Chimbas. Además, con el aporte simbólico de $50 o un alimento no perecedero, la recaudación de las presentaciones, servirá para ayudar a merenderos de Chimbas: Nenucha, Pequeños piecitos, Caritas felices, San Francisco y Micaela García, entre otros. Este proyecto, ensamblado por diferentes sectores y agrupaciones sociales, fue presentado al Instituto Nacional del Teatro para una convocatoria nacional para la creación de programas de teatro en las provincias.

En "Julietas. Escenas en torno a la condición femenina", del elenco Malatrama, habla de experiencias familiares a muchas mujeres de la sociedad, atravesadas por prejuicios y mandatos sociales que las dejan en desventaja.

Dicha propuesta fue seleccionada hace un tiempo y ahora está lista para llevarla a cabo, en la cual, además de las funciones específicas, se llevarán a cabo actividades complementarias, conversatorios y debates abiertos con los propios espectadores. La iniciativa es acompañada por el propio INT, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas. En "La Lechera: ¿Qué significa amar a alguien?, a partir del interrogante del título, presenta a dos puesteros, Sabino y Nolazco a discutir por el amor de la vaca que los abandonó. Y desde lo alto, por encima de este conflicto, El Pajarito, quien tiene una aventura amorosa con la vaca, plantea otro punto de vista de esta disputa. DIARIO DE CUYO se comunicó con Yanina Marras, del grupo Octubre y directora de la obra, para hablar esta iniciativa. "Buscamos hacer con este ciclo, una manera de concientizar a través de una obra dramática con tintes de comedia, que apunta y señala esos micromachismo naturalizados que todos llevamos dentro, con patrones culturales muy instalados en la sociedad y por otro lado, cómo es "amar sin apego". Por ejemplo, cuando se la subestima a la mujer, cuando se la considera como objeto de propiedad de la pareja y que esas conductas están normalizadas", dijo la realizadora. El texto de la obra es de Carlos Correa, con las actuaciones de Juan Becerra, Marco Marra y Maico Milla. "Queremos ir a nuevos territorios y construir nuevos sentidos. Se trata de movilizar al espectador para que haya diálogo y este tipo de experiencia es muy enriquecedor. Para nosotras, el arte está para esto, es necesario que se abra y apele a nuevos públicos. Quizás no cambiemos al mundo, pero será significativo lo que podamos hacer desde un rincón pequeño, llegar a estos lugares que nunca tuvieron acceso al teatro es fantástico, porque no todos tienen oportunidades de vivirlo", comentó Yanina.



Por el lado de "Julietas", una obra creada en pandemia, surgió por el acercamiento de Silvina Montenegro a una biografía de Julieta Lanteri, escrita por Araceli Bellota; y a la vez, inspirada por otras "Julietas" de la historia, atravesadas e interpeladas por prejuicios y mandatos sociales que terminan en desventaja. "Cuando conocí la vida de Lanteri, en una nota de Página 12, me pareció maravillosa su historia, así que fue el disparador creativo. Al igual que en "La Lechera", son obras no ortodoxas o aburridas, pero que plantea diferentes visiones y una amena manera de acercar a la gente que nunca vio teatro independiente", contó Montenegro, protagonista de la obra que anteriormente fue parte del ciclo Argentina Florece Teatro. En aquella oportunidad, tuvieron una experiencia similar en el Hospital Rawson el año pasado. Al terminar el show, varias espectadoras que estuvieron presentes, se acercaron a los miembros del elenco para exponer sus historias personales. "Cuando se habla del mensaje que planteamos, me reconforta. Por eso cambiamos hace años y dejamos de hacer teatro para teatreros y abrirnos a hablar con otros sectores sociales", concluyó la artista. Julietas está dirigida por Pablo Flores, con la producción general de Magalí Sosa y Juan Claudio Becerra; la música original de ambas piezas son de Julieta Flores y Federico Bustamante.





Programación

Que florezcan mil flores comienza el jueves 10 de febrero: a las 20:30, se dará la apertura y bienvenida por la CCC y el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas. A las 20.45 función de "Julietas: Escenas en torno a la condición femenina". A las 22hs. se hará un conversatorio. El viernes 11: a las 20.30hs, Función "La lechera: ¿Qué significa amar a alguien?". El jueves 17: a las 20.30 reposición de "Julietas". El viernes 18: a las 20.30: reposición de "La lechera"; a las 21.45hs conversatorio y a las 22.30hs. cierre del ciclo. El precio de las entradas es simbólico por $50 o equivalente a un alimento no perecedero que será donado a merenderos comunitarios. Todas las actividades se realizarán en Calle Díaz Vélez S/N, Unión Vecinal de la Villa Unión, Chimbas.