Equipo. El grupo de actores (arriba) y de músicos (abajo) que interpretará "Adobe, cemento y cielo", durante un alto en los ensayos.



Con una obra teatral sobre el Terremoto de 1944, llevada a escena por una selección de conocidos teatristas locales independientes. Así, la Municipalidad de la Capital celebrará mañana por la noche el 457mo aniversario de la Fundación de San Juan, gala que -en vísperas del 13 de junio- tendrá lugar en el Teatro del Bicentenario (ver aparte), donde la propuesta artística será la encargada de cerrar la velada luego de la distinción a vecinos ilustres; y en la que Cande Buasso y Pablo Carrizo interpretarán una versión especial del Himno Nacional Argentino.



"Adobe, cemento y cielo" es el título de la obra, que cuenta con dirección general de la dramaturga, pedagoga y directora teatral Tania Leyes. "Es una obra breve, una bio-reconstrucción del terremoto en su 75to aniversario; con música compuesta especialmente", adelantó Andrea Terranova, directora de Cultura y Educación del municipio, y productora artística.



Cuenta la historia de una familia sanjuanina que revive la conmoción del evento sísmico "más catastrófico de la historia argentina". "El casamiento de la hija está por realizarse en el mismo instante en que el terremoto produce una detención emotiva del tiempo y quiebra la ciudad y su temporalidad: abre un doblez, instaura un antes (que no cesa de volver) y un después (que se proyecta a construir). Y el teatro está hecho de dobleces: de tiempo, de espacio, de cuerpos. Doble es el vals de los vivos y de los muertos: de reconocimientos y despedidas. También hay lugar para los encuentros y ante nuestros ojos se produce uno de los más famosos de la historia nacional. Se inicia entonces la reconstrucción sin perder la memoria de la trabazón de los adobes y con la casa familiar como unidad de la ciudad futura. La reconstrucción como un acto de voluntad de un pueblo que todavía siente los estremecimientos de las réplicas y que sabe que edifica en un tembladeral y que desde el epicentro del dolor inicia su resistencia antisísmica", explica la reseña de la obra que, subraya, "no busca anclarse en la fidelidad de los hechos, sino en la resonancia simbólica que tienen los recuerdos. Como si la memoria reagrupara de un modo particular a los sanjuaninos, haciendo resurgir una ciudad moderna cuando el polvo de la demolición todavía no se asienta".



Pilar Mestre (Paca, la novia muerta, hermana e hija), Ariel Sampaolesi (Reinaldo, hermano e hijo), Juana Montilla (la Niña), Fernando Torres (el Choco), Juan Terranova (el Padre), Ivanna Herrera (La Trapa), Katy Moya (Hermana del Padre), Guadalupe Suárez Jofré (Foránea, actriz que hace de Evita), Esteban Montaño (Hermano e hijo, el héroe, actor que hace de Perón) y Andrea Collado-Carla Velio (Mujeres Adobe, efigies del pasado y el futuro) son los actores y actrices que le darán vida a esta propuesta de "melancólicas intenciones". Se trata de un elenco convocado para la ocasión, de distintas generaciones y trayectorias, representantes de varios elencos y poéticas. La pieza -que tendrá a otros sanjuaninos destacados en las funciones técnicas y en el apoyo audiovisual- cuenta también con música original, especialmente creada por Nicolás Rodríguez y Fabricio Pérez, quienes serán parte de la banda que la ejecutará en vivo, junto a Fabrizio Banchig, Eliana Domínguez y Martín Castro Meglioli.





La Gala : será el miércoles 12 a las 21.30 hs en el Teatro del Bicentenario. Asistirán funcionarios de gobierno, vecinos ilustres y familiares e invitados especiales.