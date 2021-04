Buscando retomar el vínculo con el espectador, que los sanjuaninos vuelva a ver teatro se diagramó "Teatro en temporada- Festival de Apertura' que se llevará a cabo hoy, mañana y el domingo con 15 obras de géneros variados para todo tipo de púbico, distribuidas en cinco salas, organizado por el colectivo Salas Teatrales Independientes y el Instituto Nacional del Teatro, en co-gestión con el Ministerio de Turismo y Cultura provincial. La grilla (ver aparte) incluye obras de variado géneros, algunas de ellas seleccionadas en la Teatrina 2020.



"Trabajar de forma presencial en las salas hace que la comunidad y nosotros los actores sintamos que estamos pudiendo vencer esta pandemia que parece ser una tragedia que no se detiene. Hacer este festival con tres jornadas en cada sala nos gratifica como creadores y restablece el contacto con el público, porque para que exista teatro tiene que haber una comunicación física, público y actor en el mismo espacio, por supuesto con las medidas sanitarias que nos exige la situación', comentó José Annechinni a cargo del Espacio Franklin/Teatro de arte.



Mientras que en el mismo sentido, David Gardiol desde sala TeS, resaltó el trabajo en conjunto de las salas independientes. "Este festival es la primera entrega del esfuerzo común de las salas y estamos muy felices porque está saliendo muy bien todo, la coordinación de los esfuerzos. Un festival es una oportunidad de ver mucho teatro, en poco tiempo, teatro sanjuanino, de calidad y a precio muy accesible'.



Desde Sala Z, Antonio De Tomasso aseguró desde los espacios no oficiales están "apostando a recuperar la cultura, el arte, en todas sus expresiones. Es importante para que la gente vuelve al teatro y que se haga en forma simultánea en las salas independientes, lo potencia' opinó.

VIERNES 16

21.00 Cubo (clown) Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste, Capital); El enfermo imaginario (Comedia del arte) Biblioteca Franklin (Laprida 63 Este, Capital). 23.00: Hasta que las olas paren (Drama). Sala TES (Juan B. Justo 335 Sur) Rivadavia y al mismo horario Bardo Cabaret. (Teatro musical) en El Avispero Escénica (Entre Ríos 1566 Sur) Trinidad. Entrada general: $300.

SÁBADO 17

21.00 Voz en off (Comedia) Sala Z ; 21.00: Historia para reír en el baño (Comedia) en Sala TES.

23.00 Tres obras: El Corazón Delator (Drama). Espacio Franklin/Teatro de Arte; Se me murió entre los brazos (Comedia de humor negro) Sala Biblioteca Franklin y Me invade la sensación de estar equivocada (Danza Teatro). El Avispero Escénica. Entrada general $300.

DOMINGO 18

16.00 El caballero enlatado (Infantil) Sala Z; 18.00 Don Qué? Don Quijote, (teatro de títeres y objetos) TES; 20.00 Aventuras de un caballero (infantil) Biblioteca Franklin; También a esa hora: Conversaciones con Mamá (Comedia) Espacio Franklin/Teatro de Arte.22.00 Lo que te quiero (Danza teatro) El Avispero Escénica. Entrada general $300. www.eventbrite.com.ar