Son de Bahía Blanca y recorren miles de kilómetros por todo el territorio nacional dando uno de los shows tributo más completo del continente desde 2010, en puesta en escena, producción y sonido. Attitude For Destruction, es la banda que no sólo hace 'covers', sino que pone en alto y revaloriza el legado artístico de Guns N' Roses. Formada por Sergio 'Tano' Costantino (voz - Axel Rose), Walter Espósito (batería - Matt Sorum), Jontathan Chedrese (bajo - Duff McKagan), Ángel Rodríguez (guitarra - Slash) y Marcos Kerman (guitarra - Izzy Stradlin) llega a San Juan el próximo 20 de diciembre en la Sala del Sol de Luna Morena. El recital es a las 21 con entradas anticipadas a $350 en Cultura Under y Groove Store. En puerta $450. Banda local invitada: El Ruido.





- ¿Cómo se originó este proyecto musical?

- En el 2000 creamos la banda Buey, además de tener temas propios, hicimos muchos covers de Creedence, Queen, AC/DC, Guns N' Roses, Mettallica y otros clásicos que nos gustaban mucho. Esa fue nuestra escuela musical. Se nos ocurrió hacer un homenaje, un especial y un tributo. Lo probamos en 2009, como anduvo bien, en 2010 Buey fabricó el tributo a Guns N' Roses y a partir de ahí nació Attitude.



- Este tipo de espectáculo de recreación, ¿cómo ha impactado en los seguidores de los originales?

- Cuando uno asume un compromiso, asumimos mucha responsabilidad, esto nos encanta, es un sueño estar haciendo música de nuestros ídolos. Aprendimos de Dios Salve a la Reina, The Beats, Kiss my Ass y nos pusimos a ver qué podemos dar de lo nuestro. Encarnar al personaje arriba del escenario, para hacerlo bien y que la gente lo disfrute real y no de manera forzada, hay que sentirse cómo uno interpreta al personaje. Es una actuación que se hace con mucho corazón. Nuestra intención es llevar al público a un viaje en el tiempo a los años '90, para que lo vean los jóvenes, gente de mi edad y que tenga unas horas en vivo como eran los shows de Guns N' Roses de aquella época. Estamos felices porque tenemos el privilegio de tributar a una banda que está viva.





- Mirando a la distancia de la pasión, ¿qué legado dejó Guns N' Roses en el rock internacional para las generaciones futuras?

- Es una banda que desde 1986 hasta 1993 tuvieron una etapa muy explosiva, una banda muy emocional y estéticamente muy llamativa; no todos se vestían igual; Axel que usaba pelo largo, usaba bandana y calzas en vez de pantalón de cuero. Eso fue un costado de alta ganancia en personalidad que marcó a muchos jóvenes de la época. Hoy, sus shows abarcan a tres generaciones, creo que habla mucho de lo que ha dejado en la historia del rock.





- El año que viene regresan los Guns a Lollapalooza de Buenos Aires ¿Será una fecha histórica para los fans?

- Si creo que sí, nunca se sabe si es la última porque se tomaron tanto tiempo en juntarse, creo que perdieron muchos años espectaculares que podrían haberse aprovechado de otra forma. Fue tan cortita su época dorada, pero tener de nuevo la oportunidad de verlos en vivo, no tiene precio. Para todo fan de cualquier banda, ver unos históricos como ellos, es un lujo. Esto no pasa con Queen o con Soda Stereo, pero los fans de Guns tenemos mucha suerte de tenerlos vivos.