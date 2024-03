Alejandro Schujman es especialista en familias y vínculos y hace tiempo que decidió compartir lo que sabe con grandes audiencias. Esta noche se presentará en San Juan, en Sala Z (ver aparte) con su show "Primero yo, después te quiero", que cuenta con dirección de Pablo Fábregas. El autor de Generación ni ni, Es no porque yo lo digo (Padres rehenes de hijos tiranos), No huyo solo vuelo y El arte de soltar a los hijos, entre otros títulos, conversó con DIARIO DE CUYO sobre esta nueva propuesta.



"Mis presentaciones son mezcla obra de teatro y charla-debate. Es un momento de intimidad con el público. Es un grupo terapéutico. Es un pacto de desnudar las almas y poner arriba del escenario lo que sentimos, lo que nos pasa y nos pasa a todos los mismo. Es un momento de encuentro" comentó el psicólogo, que compartió su visión sobre qué es el amor propio, eje de este nuevo espectáculo.



"El amor propio se construye desde afuera hacia adentro y se sostiene desde adentro hacia afuera. Es difícil de gestionar en este mundo en el que, por un lado, nos enseñan que el egoísmo es cosa mala y el amor propio nunca tiene exceso porque no hay límites para el amor propio. Y lo que digo es que cuando estamos bien con nosotros mismos, ahí podemos construir relaciones sanas con el afuera" opinó Schujman quien plantea una dinámica ágil.



"Hay que sacarse de encima los mandatos, esas frases que nos complicaron la vida. En el teatro hago un ejercicio donde invito a la gente a desprenderse de ellas. Hay una fuente en Italia, lo cuento bien en el teatro, donde la gente tira, escritas en papel, esas frases que los han hecho sentir que no eran suficientes. La dinámica es lo que más disfruto, es un ida y vuelta con la gente" adelantó el profesional, que también incluye un momento musical.



"No soy cantante, pero canto con mi guitarra. Somos las canciones que cantamos... ¡y cantamos cada cosa!. Llevo las canciones al diván. Canciones de amor tóxico, que nos dicen "te vas cuando yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo", o que "soy tu dueño" y las cantamos con alegría sin damos cuenta qué estamos cantando" afirmó; y agregó que su idea es que se pueda "ser conscientes de lo que cantamos. Hacemos un mapeo por Luis Miguel con La Media Vuelta, El Rey; Arjona con Dime que no; y termino con una canción que me cantaba mi papá, que habla de los límites y el amor propio".



También tiene juegos en escena. "Son regalos, las llaves del buen amor propio y la gente se emociona y yo me emociono y es una dinámica absolutamente participativa".



Sobre qué lo llevó al teatro, dijo que fue la necesidad de "salir del formato tradicional" pero también experiencias propias en otros ámbitos.



"Tengo un pasado de animación de fiestas, de coordinar actividades con niños y mujeres de poblaciones vulnerables, entonces fui dejando las estructuras rígidas de mi profesión de lado y me parece que tenemos que bajar la ciencia a tierra y que todos los recursos lúdicos, musicales y del humor son importantes y válidos para el acercamiento. Por otro lado, es una necesidad propia y creo que la gente agradece esta cosa del tú a tú, de la comunicación más franca y llana" sostuvo el carismático psicólogo.



EL DATO

Primero yo, después te quiero. Hoy a las 21 hs en Sala Z (Pedro Echagüe 451 O). Entrada: $10.000 en passline.com.