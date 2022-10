Su carrera comenzó como modelo, tuvo un explosivo paso por la televisión como panelista y luego se volcó de lleno a la actuación. Instalada en Buenos Aires desde hace varios años, Emilia Claudeville consolida, con pasos muy precisos, su carrera actoral y recientemente llegó hasta Netflix. Aunque es una pequeña participación, la actriz sanjuanina resaltó la preparación que requirió y qué posibilidades tiene en el exterior. Emilia aparece en el capítulo final de "Diario de un Gigoló", la serie producida por Underground (de la dupla formada por Sebastián Ortega y Pablo Cullel) junto a Telemundo, filmada en Buenos Aires, con un elenco internacional formado por figuras de México, España y Argentina. La serie fue estrenada el mes pasado y se mantuvo varias semanas entre los títulos más vistos por usuarios hispanohablantes.



"Underground es una productora muy querida por todas las actrices y actores, y este proyecto tenía un plus de ser internacional, donde nos iban a mezclar con gente de otros lugares y el desafío, nada menor, de hablar en español neutro. Para mí cuando en las audiciones piden hablar otro lenguaje u otras tonalidades, me parece muy interesante, hay algo que te despega más de lo que sos, de cómo sonás, a los lugares que actualmente caés como actriz, entonces la experiencia fue mucho más enriquecedora más allá del proyecto" dijo, Emilia, que había estudiado el acento en un curso de locución, pero no lo había usado hasta ahora. "Estuve varias semanas hablando en neutro todo el tiempo" -contó. "Tenía que incorporarlo mucho, porque para las argentinas, que nos queda tan lejano, el mayor riesgo es sobreactuarlo, que quede como una parodia de novela mexicana", explicó la actriz, que se mostró muy conforme con el resultado y considera que aporta para abrir puertas en el extranjero. "La experiencia de tener el material ya realizado en Internet, en el que se me ve actuando bien y sonando bien en neutro, sí, abre posibilidades para conseguir audiciones afuera, por lo menos en México".

Emilia Claudeville con el galán de la serie, el español Jesús Castro. También tiene una participación otra sanjuanina, Edda Bustamante.

Emilia resalta que está en un momento de mayor visibilidad actoral, resultado de constancia. "Tengo la energía puesta en mi actriz. Siento que está dando frutos todo el tiempo, el esfuerzo y trabajo que le vengo poniendo a mi actriz; porque aunque salí hace seis años de Duro de domar, todavía la mayor cantidad de propuestas contundentes de trabajo que me llegan, son para proyectos de tele que tienen que ver con la conducción, el panelismo o el periodismo, algo que yo hacía en 'Duro'. Es re loco, porque es alentador que te sigan pensando, pero por otro lado me pone en diálogo y en posición de estar diciendo todo el tiempo que no. Y es un 'No, gracias', pero es un 'Sí' a lo que yo soy, a mi apuesta como actriz. Por momentos es con mucha claridad, y digo 'no, estoy actuando', pero cuando las papas queman, y no hay trabajo... es como si algo me calmara, me diera una palmadita y me dijera 'Mili, calma, es cuestión de tiempo'. Es mucho trabajo de coherencia, de sostener mi decisión, soy actriz" remarcó Emilia que también tiene en su haber su rol en varios capítulos de "100 días para enamorarse" de Underground, que en 2023 aparecerá en la segunda temporada de "Limbo", en Star+, y este año, además, trabajó en "30 días con mi ex", la ópera prima de Adrián Suar como director.

"Yo había audicionado para un papel muy chiquito, pero muy gracioso. En el casting lo había hecho reír mucho a Adrián y cuando llegué al set, me dijo: 'Emilia, quiero que hagas exactamente lo mismo'. Fue bien claro y muy amoroso. Pienso, si hacés comedia, hacela con Suar", apuntó la joven que busca no encasillarse en un ningún estilo. "Me interesa ser una actriz todo terreno, sobre todo después de tanto tiempo trabajando en el medio, que se me pone en lugares de chica linda, o de minón... todo eso es bienvenido también, no estoy enemistada con eso, pero mi actriz y mi potencial busca poder ocupar todos los papeles posibles, entonces mi apuesta fuerte es esa y está empezando a ocurrir, aunque siempre voy a tener el desafío de que no me llamen para hacer de minita linda y ya" concluyó la sanjuanina.