La (muuuy) larga espera terminó. Quienes se quedaron enamorados de Jack y Neytiri, de la cultura Na'vi y de la mágica tierra de Pandora y esperaban la promocionada y demorada secuela del film de James Cameron (que deben ser muchísimos teniendo en cuenta que la primera peli sigue en la cima de las más vistas) seguramente fueron de los primeros en correr a la boletería. Esta semana llega Avatar 2 y San Juan tendrá su preestreno mañana.



"El sentido del agua", como se llama esta entrega que tuvo su premiere mundial en Londres el 6 de diciembre, lleva a fandom de nuevo a Pandora, paraíso que vuelve a correr peligro por culpa de los humanos que no se resignaron a ser vencidos en el primer film. La dupla protagónica -que ya ha formado una familia- deberá huir de su hogar para luchar.



Señalado como el gran tanque que pondrá el broche de oro al 2022, varias curiosidades embolsa el film, aunque sin dudas lo que ha tardado es el más llamativo. Y es que los fans de la primera hora tienen ahora 13 años más! (lo mismo los protagonistas, porque en cuestiones de edad, no hay efecto especial que valga). 13 años recordando y aguantando el tácito "continuará" con el que culminó la primera entrega. ¿Qué pasó?



Bueno, entre costoso y complicado, además de la venta del estudio de origen a la Disney, el film ya venía demorado, pero la pandemia terminó de complicar las cosas. La buena noticia es que no tendrán que aguardar tanto para Avatar 3. Sí, habrá una 3 y más también. "No me interesa desarrollar nada más que Avatar", despejó dudas Cameron, que tendría ya todos los guiones en la mano; pero según Esquire, la tercera entrega es la que ya está filmada y fichada para 2024.



Si de tiempos hablamos, la primera secuela de lo que ya se avecina como saga se trae otra perlita bajo el brazo: dura 3 horas y 10 minutos, apenas 4 minutos menos que Titanic, también de Cameron. En su defensa, dicen que si bien empieza algo lenta, la magia y la acción -llevadas a su máximo nivel con la tecnología actual- atrapan la atención de los espectadores. De hecho, algunos han asegurado que es de esas pelis que vale la pena ver más de una vez para captar todos sus detalles.



El reparto es otro punto a tener en cuenta. Siguen Sam Worthington (Jake), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (que irá evolucionando a otro personaje) y Stephen Lang (Miles Quaritch, el malo de la película). Y entre las incorporaciones, la más destacada es la de Kate Winslet (parte de la tribu Na"vi), protagonista de otro exitazo de Cameron, Titanic y a quien el director volvió a pasar por agua.



Como buena parte de Avatar 2 se desarrolla en el océano, ella y varios colegas grabaron muchas horas bajo el agua. Fue el mayor desafío físico, ya que debieron entrenar capacidades como la apnea y aprender a manipular trajes de captación de movimiento en ese medio. Aunque no suena fácil, y de hecho no lo fue, para algunos fue juego de niños comparado con la dieta. El realizador sugirió y dispuso un menú vegano para todos, para compenetrarlos con el espíritu del film. Él mismo contó a Deadline que pudo oírse un alfiler caer cuando les dio la noticia... aunque también contempló opciones para los que no aceptaron.



Y lo que no deja de ser otro dato llamativo es que, apenas estrenada, ya tiene su nominación a Mejor Película en los Globos de Oro 2023. ¿Conseguirá la misma chance en los próximos Oscar? Y de ser así ¿Será la revancha? (en 2010 esa estatuilla fue a manos de En tierra hostil y sólo ganó los rubros técnicos). Una espera más y será misterio develado.