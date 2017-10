Miriam Lanzoni abrió por primera vez su corazón y contó un episodio de abuso sexual que le marcó para siempre su vida y profesión.

La ex de Alejandro Fantino dio detalles del momento más duro que le tocó vivir en su carrera como actriz. "Es la primera vez que cuento esto, que me pasó al principio de mi carrera. Un productor y actor, que sigue vigente hoy en día, me ofreció un guión de cine, me dijo 'el personaje sos vos. Te lo llevo a tu casa y practicaremos una escena´".

"Armó un guión y me dijo que hagamos una mini prueba. Yo tenía que hacer como de una hijastra de él. La escena era que el llegaba herido a mi casa y yo lo tenía que besar. Me pidió que hasta le bese el pecho y me dijo: 'a ver hasta dónde te animás' Y con esa situación, me di cuenta la especie de casting que me estaba haciendo y frené", expresó en el programa Rompe la tarde.

"Te sentís violada. Tenía 17 años. Yo venía de Chaco sola, sin guita y con ilusiones y fue una guachada que juegue con eso. Es la primera vez que lo cuento. Mi venganza fue el silencio. Luego de eso a él le pasaron cosas muy feas y dolorosas. El karma, la vida sola le devolvió" agregó.

Luego contó que años más tarde se lo volvió a cruzar: "Me lo volví a cruzar porque sigue en el medio y lo puse incómodo en muchas oportunidades. La primera vez que me lo volví a encontrar yo estaba con Alejandro en una comida. Estaba el con su mujer y le clave la mirada. El tipo casi se muere" concluyó.