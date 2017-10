Gladys La Bomba Tucumana sigue sumando polémica. Ahora, su hermana la acusó de ser "una golpeadora" porque atacaba a su hijo e incluso afirmó que quiso tirarlo de un 5to piso. Ambas están enfrentadas públicamente desde que Gladys dijo en la televisión que su padre había sido un golpeador.

"Yo no soy famosa pero ya que me metieron en este juego, quiero jugarlo", dijo Olga Jiménez, la hermana de La Bomba Tucumana. "Que no hable de los golpeadores porque ella es una golpeadora. Ella debería haber aprendido y no haber sido golpeadora como es. Yo a mis hijos jamás les pegué", expresó en el programa Infama al tiempo que acusó a La Bomba de haberle pegado a su hijo Tyago Griffo.

"Le pegó hasta hace cuatro años cuando él se fue de la casa a vivir a Córdoba. No sé si se fue por los maltratos, pero por algo se debe haber ido", aseguró.

Como en el enfrentamiento mediático que tiene Olga con su hermana, Tyago salió en defensa de La Bomba, ella dijo estar dolida con el joven. "Uno se acostumbra a vivir de la forma en la que ha sido criado. Será que para él, no era nada que su mamá lo golpee, lo quiera matar, lo quiera tirar de un quinto piso… A lo mejor para él fue normal", sostuvo.

Y siguió: "Esto pasó cuando Santiago era más chico. Yo estaba presente. Te podría contar muchas cosas si querés, pero en otra nota porque ahora ha sido muy improvisado todo".