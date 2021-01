Argentina es un país, por extensión territorial y localización geográfica, con una vasta y rica diversidad de climas, biomas, costumbres e identidades. ¿Pero qué tal si toda esa multiplicidad de ritmos y sonidos propios de cada región, puedan registrarse y, además, puedan escucharse en un mismo soporte digital? La respuesta justa estuvo en Músicos Esenciales, el programa (ejecutado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Consejo Federal de Cultura) de asistencia federal que logró congregar a alrededor de 120 músicos y músicas del país. En esta iniciativa, fueron seleccionados cinco conjuntos de San Juan, con la posibilidad de mostrar lo mejor de su repertorio y que sea bien identitario. De este modo, Fabricio Pérez y Martín Castro Meglioli, el grupo D'sures, Mili Yacante, Los Labriegos y Caélux dieron sus respectivos aportes con videoclips de alta calidad técnica, en el que incluyeron dos canciones cada uno y que están disponibles en el canal oficial de Youtube de Cultura Nación. La realización de los videoclips y la puesta técnica contó con producción del Ministerio de Cultura de la Nación y con equipos locales dependientes de la Secretaría de Cultura de la Provincia utilizando el Teatro del Bicentenario como espacio sonoro. Para la banda Caélux -integrada por Paula Pedrozo (voz), Jorge De Luca (guitarra), Verónica Muñoz (bajo) y Willy Herrera (batería y coros)- fue un acto de "consagración", ya que es la primera vez que un conjunto de power rock local, logra tocar arriba del coloso del TDB. El tándem presentó sus temas "Lejos" y "Lola". "Sentimos mucha gratitud, porque subirnos al Bicentenario a tocar, fue como romper una barrera para una banda rockera como la nuestra", afirmó Willy Herrera. Y añadió, que al ver lo actuado por sus colegas de otras provincias, destacó: "he visto que se trató con mucho respeto a la obra de cada artista, por eso nos sentimos orgullosos de ser parte de todo esto".



Por su parte, D'sures -Marcelo Laspiur (bajo), Rody Beatrice (percusión), Carlos Veragua (guitarra) y Vero Irazabal (voz)- ofreció su folklore fusión en una de las salas de grabación del teatro, con una cueca muy conocida llamada "Nacida en agua de guerra"; y el otro tema fue "Sol y tierra". Vero Irazabal, la voz referente, señaló que su participación es una puerta que se abre con infinitas oportunidades de trascender: "Fue súper motivador para nosotros llegar hasta el teatro con todo lo que conlleva y poder dejar un registro, resultó en una gran experiencia profesional", destacó la vocalista.



En tanto, Labriegos aportó frescura y una particular escenografía para representar el interior de un bar, para el tema "Sed de olvido". Mientras que la segunda parte de su clip rendía tributo a la tonada: "Yo no sé si la tonada, tiene dulce poesía (...) Tal vez es el canto tosco de unos pobres provincianos o del hombre que con sus manos abre surcos por la vida. De triste que anda caminos repechando la pobreza y que, por toda riqueza, lleva un amigo a su lado", así recitó Héctor Olivera al comienzo de "Reflexión". "Creemos que la tonada es nuestra insignia más representativa, es la esencia sanjuanina, así que la elegimos y vino ideal para este programa", comentó Olivera vocalista de Labriegos.



Por último, Fabricio Pérez, ofreció sus canciones "Lejos" y "Monedas", con el acompañamiento en percusión de Martín Castro Meglioli. "Estamos muy contentos por el resultado porque todo se dio en el contexto de la pandemia, en el que no hubo nada de trabajo en todo este tiempo. Por suerte salimos seleccionados y no sólo el ministerio nos costeó los gastos, también hizo un aporte económico a los músicos que no sirvió para subsistir y llevar el día a día", manifestó el percusionista. Pérez agregó: "Hicimos una puesta creativa, que nos gustó mucho, fue grabar en el foso de la orquesta. Eso fue ideal para las canciones intimistas que propuse, son sencillas y con el espacio vacío de la sala del teatro, fue genial".



El staff técnico estuvo bajo la dirección de Emanuel Morte, la asistencia de Tatiana Oruste, las cámaras de Ana Bustelo, Oscar Díaz y Federico Giaccaglia. La grabación, mezcla y masterización fue realizada por Cristian Jorquera; y la producción artística de José Meni.

D'sures. Marcelo Laspiur (bajo), Rody Beatrice (percusión), Carlos Veragua (guitarra) y Vero Irazabal(voz) llevaron su puesta de folklore fusión con la cueca "Nacida en agua de guerra" y "Sol y tierra".





Labriegos. Héctor Olivera y toda la muchachada tonadera, grabaron "Sed de olvido" y "Reflexión". Montaron una escenografía minimalista y pintoresca, recreando un bar antiguo. Una escena de cuyanía.

Mili Yacante. La solista folklórica presentó "Flores" y "Hasta que pueda verte". Una puesta multinstrumental, en la sala de grabación que está en el subsuelo del Teatro del Bicentenario.

Fabricio Pérez. Junto al acompañamiento de percusión por Martín Castro Meglioli, ofreció dos canciones de sus dos últimos discos solistas "Monedas" y "Lejos".