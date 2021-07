Lucía Segovia se va abriendo camino en la actuación y mientras espera volver a hacerlo en escena, esta actriz de 31 años debutará en un streaming por Zoom. "La boca que muerde la mano. Ciclo de dramaturgias urgentes' es la propuesta de la productora mendocina Descaradas, que seleccionó a la sanjuanina junto a Mónica Pérez (Perú), Ailén Sherbi (Rosario) y Emiliano Delucchi (CABA) para el primer encuentro hoy (a las 19.30, entradas a la gorra en www.teatroenlanube1.com.ar). Algunas de las productoras, fueron partes de Solas.Única escena, la propuesta generada por la escénica autogestiva encabezada por Lorena López, Tachi Saez y Lila Guzmán; y que comparte esta idea de unir a artistas de distintos lugares del país es el mismo proyecto.



"A ellas se les ocurrió generar un ciclo para la urgencia que venimos sufriendo en este año y medio, porque además se entiende que el teatro hoy está generando un cambio a partir de estas obras propuestas vía streaming' comentó a DIARIO DE CUYO Segovia, que con esta puesta tendrá su bautismo en la actuación on line, algo que ,confiesa, no le atraía antes. "Me resistía un poco, vengo del ámbito del teatro y estar frente a la cámara no me generaba mucho interés, pero pensé por qué no hacerlo, si hace un año que estoy parada, por qué no animarme a estar frente a una cámara y generar algo diferente', aseguró la artista que además compartió que no solía mirar obras de teatro virtual. "No me llamaba la atención, pero tuve la oportunidad de ver Solas y me gustó y me hizo sentir en el teatro'.



Así que presentó el curriculum que pedían para la selección de actores y la llamaron. Segovia, que por recibirse de profesora de teatro en la UNSJ y hace 7 años que comenzó a actuar, se sintió sorprendida, contó.



En la función del domingo, donde están divididos en duplas y la actriz local interactuará con Mónica Pérez, mostrarán el resultado de una dramaturgia trabajada con ciertas guías o indicaciones de la productora que dio origen al texto que finalmente compartirán. "Hablábamos de los sueños, del futuro, y trabajamos con una noticia, armamos una noticia con lo que recordábamos que habíamos trabajado antes y armamos una carta. En base a eso con Mónica Pérez, hacemos el dueto, interactuamos, generando un ida y vuelta, somos dos mujeres totalmente opuestas. Vamos a hablar de esa crítica de la sociedad a la mujer que trabaja en su casa, de ese trabajo no remunerado, la sociedad que ve mal que la mujer trabaje y también ve mal que se quede en su casa cuidando a sus hijos', apuntó Segovia que dice que su sueño es conseguir el título universitario y que se inició en la actuación en el Taller Universitario que hoy dirige Ariel Sampaolesi.



"En 2017 empecé en el taller, ahí empecé a ver el teatro en sí, porque la carrera tiene su parte teórica, pedagógica, pero en el taller vi la parte teatral y me comenzó a gustar' dijo Lucía que fue parte de la obra 2418 La Toma, y esa fue su primera actuación en público, además de participar en algunas de las últimas aperturas de la Teatrina.



Con expectativas y los nervios de un estreno como los presenciales, así pasó los últimos días antes del Zoom que conectará, al menos, a tres provincias y le permitirá volver a la escena, aunque sea por Internet.