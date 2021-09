Thalía mostró en sus redes sociales cómo se inundó su lujosa casa de Nueva York tras el paso del huracán Ida.

La cantante y actriz mexicana compartió desde su cuenta de Instagram una serie de historias que grabó cuando comenzó a notar que se había filtrado agua al interior de su casa debido a la intensa lluvia.

“¡Oh my god, gays! Mi casa se inundó, se está inundando”, dijo Thalía mientras mostraba el alfombrado piso de su casa. “Mi casa, my home, ¿what?”, prosiguió.

La artista hizo un recorrido por el rumbo que llevaba el agua, con el fin de ver hasta dónde había alcanzado entrar. Con pijama y pantuflas, Thalía caminó desde las escaleras que la conectaron al primer piso de su casa hacía su gimnasio personal y el cuarto que tiene destinado para la creación de contenido.

El agua mojó equipos de fotografía y video, y cables. “Con cuidado, cariño, por favor”, advirtió a sus hijos.

“¿Qué está pasando en mi casa?, no no no, esto va a explotar”, mencionó al ver que la lluvia también había llegado a su cuarto exclusivo para la creación.

Al ver que no podía detener el avance del agua Thalía volvió a su habitación para recostarse un rato mientras lograba encontrar una solución. “Es la fuente de la juventud...¡no mamen, mi casa!”, exclamó.

“Ya me vine un poco a relajar, esto está intenso. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando”, pronunció entre suspiros. “Abrazar el problema y no pelearlo, Dios sabe para qué”, finalizó su mensaje.

Al cabo de unos minutos regresó a sus historias para informar sobre el avance de la inundación de su casa. La cantante mostró que en el nivel del agua siguió creciendo hasta casi el primer escalón de las escaleras.

No obstante, entre risas nerviosas Thalía bromeó con que llegaría Leonardo Di Caprio para salvarla como en la película Titanic.