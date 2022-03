Ríos de tóner y celuloide han corrido en aras del batientretenimiento. Ahora se nos presenta a un Batman aún más oscuro y retorcido. ¡Un Batman detective! En los comic siempre lo fue y en la serie de 1966 con Adam West se lo escuchó a su baticompañero Burt Ward - Robin decir: ¡Santo pillaje; Batman! (Una especie de: ¡"Elemental; Watson!") Un tímido esbozo de un investigador. La verdad es que la arista detectivesca del encapotado no ha sido debidamente explotada y esta película viene a sanear esto.



Ya que viste de negro, es oscuro, es retorcido y siempre está posando... ¡Batman debería pertenecer al cine negro! - cine negro o film noir es un género cinematográfico que se desarrolló entre 1930 y 1950. Las tramas giran en torno a hechos delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. En imágenes prosaicas: La chica de perfectas medias de nilón, llega fumando con una boquilla y un gran sombrero rojo, vestido a tono, a las puertas de un detective privado a pedir ayuda. No hay en el universo de las letras nada más "privado" que Batman. Y no hay nada más "femme fatale" que Gatúbela (Catwoman). Otros de los notables elementos del cine negro. La verdad es que no se ve una película de este tipo desde 1974 (Chinatown de Roman Polanski, protagonizada por Jack Nicholson) casi 50 años de cine; sin cine negro. Hay que ver cómo la femme fatale se lleva con las empoderadas dentro del pragmatismo del noir.



El gobierno de California otorga U$S 350 millones anuales para la inclusión forzada en el cine. Esperemos que Batman no se encuentre necesitando este dinero. Matt Reeves (director de The Batman) se aseguró de tener el control creativo total sobre la película. Advirtió que se trata de un Batman de otro universo ya que para el universo canónico de DC Comic es Ben Affleck quien seguiría protagonizando al murciélago en la Liga de la Justicia. Un paseo por el cine negro en este siglo no nos vendría nada mal y qué mejor anfitrión que el mismísimo Batman para llevarnos de la mano por este camino. Otro punto destacado de este enfoque es que en las películas de Batman siempre termina siendo más importante el papel del "malo" que del mismo Batman. Esto no ha cambiado desde la comedia de Adam West. El Guasón (The Joker) es uno de los primeros villanos en tener su propia película protagonizada por Joaquín Phoenix (2019). Su protagonismo en "El caballero oscuro" (2008) interpretado por Heath Ledger lo convirtió en un personaje más legendario que el mismo Batman. El Encapotado termina siendo un actor secundario en su propia historia frente al Guasón. Esto ha puesto en un serio peligro la imagen del murciélago. Quien ha terminado siendo un niño rico disfrazado y encaprichado en capturar a malvivientes con artilugios que fabrica otro. Esta imagen ha suscitado un debate social en América. Batman termina siendo el superhéroe que protege al establishment; un triste conservador custodiando a bancos, que estafan con los seguros a los ancianos; a estados que roban o entregan obras a empresas amigas de la compañía Wayne Co., a medios de comunicación que mienten de forma industrializada y en definitiva, a cualquier niño rico, para hacer en Ciudad Gótica lo que le venga en gana.



¿Es Batman bueno? El superpoder del encapotado le viene de la estructura social del trabajo - su feudo -. Bruce Wayne no tiene ninguna necesidad de trabajar; y en vez de ayudar a la sociedad que lo alimenta, la exprime para su propio juego del gato y el ratón. Entendiendo siempre, que el capricho de Bruce, es querer hacer el bien por mano propia: Llenando así sus monstruosas cárceles y manicomios (Residencias Gotham) por los que recibe un jugoso pago estatal. Todo es un buen negocio para empresas Wayne Co.

¿Qué diferencia había entre el Guasón y Batman? ¿Qué Batman está del lado de una ley vetusta e incivilizada de turno? Los tiempos cambian y los hombres también. Y Batman no ha cambiado desde 1939. ¿Podrá Matt Reeves (el director) brindarnos la historia de un detective de los suburbios en impecable noir? ¿Hay alguna solución para evitar este juego monstruoso? ¡¡¡Prepárense...y no pierdan la cabeza!!! ¡¡¡Vean el desenlace a la misma batihora y por el mismo baticanal!!!



El lanzamiento mundial de The Batman será mañana 3 de marzo. Sin embargo, los fanáticos en San Juan podrán asistir al preestreno que será hoy en las tres salas locales (horarios en sitios web de los cines)