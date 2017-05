A 28 años de su formación, después del éxito rotundo a mediados de los 90s, la separación en 2004, las carreras solistas, la reunión de 2009 y las giras de la nueva etapa, ahora The Cranberries vuelve al disco en excelente forma. “Something Else” es un disco con 10 clásicos de la banda reversionados y 3 canciones nuevas que encajan muy bien con las que ya conocíamos. Desde la tapa podemos como reversionan su pasado ya que la foto está inspirada en la portada de “No Need To Argue” (1994).



“Something Else” no es un disco de grandes éxitos, es el resultado de una banda que supo madurar con los años y mejorar las grandes canciones de su repertorio. Reelaboraron sus hits orquestándolos y obtuvieron estas versiones con brillo, luz, frescura y la madurez que les dio el tiempo no solo para trabajar juntos sino para conocer en profundidad cada canción, del derecho y del revés, saber qué es lo mejor para la canción, qué sonidos les sientan mejor, qué arreglos, qué formas y hacia allí fueron, mejoraron 10 hits, los reinterpretaron junto al cuarteto de cuerdas de la Irish Chamber Orchestra. La voz de Dolores O'Riordan está intacta, suave, fresca, cálida, en distintas partes del disco O'Riordan eriza la piel.

El primer disco de la banda, “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”, está representado por "Linger" y "Dreams". Las interpretaciones y los climas que logra O’Riordan revitalizan ambas canciones, les inyectan vida y superan a las versiones originales. Otras canciones que terminan ganando con estas nuevas formas son "When You're Gone" y "Free To Decide" originalmente publicadas en “To The Faithfull Departed” (1996).



Hay canciones que las conocimos con guitarras distorsionadas como es el caso de “Zombie” (1994), en tiempos de lo que se denominaba rock alternativo, aquí pierde su rabia y despojado de las estridencias se convierte en el lamento oscuro que siempre fue. Algo parecido ocurre con "Ridiculous Thoughts", ambos extraídos del disco “No Need To Argue” (2004).



El viaje por el tiempo tiene cinco estaciones más: “Ode To My Family”, “Free To Decide”, "Just My Imagination", "Animal Instinct" y "You & Me" con muy buenas versiones.



Vamos a las nuevas canciones. Tal como les dije más arriba podrían haber formado parte de discos anteriores, más precisamente "The Glory" parece una canción que quedó fuera del disco “To The Faithfull Departed” (1996), algo similar pasa con “Rupture" que suenan como un descarte de “Bury To Hatchet” (1999).



Párrafo aparte para el desgarrador "Why?", escrito después del fallecimiento del padre de O'Riordan. "Why?" suena como parte del trabajo solista de la cantante, solo que aquí la banda resalta la canción y la convierte en uno de los momentos más dramáticos y obsesivos.

“Something Else” no solo es un gran disco para los seguidores de la banda de Limerick, con este álbum los irlandeses les recuerdan a todos cuál es su legado y que todavía tienen buenas canciones para entregar.