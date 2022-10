Leonardo Muro

Sin lugar a dudas la mejor época de The Cult tuvo lugar en la décadas de los 80s con los discos “Dreamtime” (1984), “Love” (1985), “Electric” (1987) y “Sonic Temple” (1989). Luego los británicos arrancaron muy flojo la nueva década con “Ceremony” (1991) y le siguieron años de mucha inestabilidad creativa hasta que en 2012 comienzan a remontar con “Choice Of Weapon”, y en 2016 vuelven a dar muestras de mejoría con “Hidden City”. Pasó el tiempo, pasaron distintos integrantes, pero la base medular de la banda continúa intacta con Ian Astbury en la voz y el guitarrista Billy Duffy, el ying y el yang, dos personalidades contrapuestas que artísticamente se complementan a la perfección.

A 6 años de su último disco, dejaron de lado al productor Bob Rock y esta vez eligieron para esa tarea a Tom Dalgety, quien trabajara anteriormente con bandas como Gohst , Rammstein, Therapy?, Simple Minds, The Proclaimers, The Mission y Pixies, entre otras. The Cult desembarca así con “Under The Midnight Sun”, su undécimo trabajo de estudio, cuyo título está inspirado en lo que vivieron en 1986 cuando participaron del Provinssirock Festival, en Finlandia, y disfrutaron del sol de medianoche durante el verano, cuando el sol no se pone al norte del Círculo Polar Ártico. ”La gente estaba tirada en el césped, besándose, bebiendo, fumando”, recuerda el cantante Ian Astbury, “había hileras de flores al frente del escenario durante los shows de esa noche. Fue un momento increíble”.

Abre el disco “Mirror”, un riff lineal de Duffy introduce una canción que trata la idea de comprender las cosas y las circunstancias para tomar perspectiva, dar nuevo enfoque para tener una mirada con mayor profundidad. Luego llega el épico “A Cut Inside” que nos recuerda al sonido de “Love” aquel fantástico disco que despegó promediando los 80s de la mano de sencillos como “She Sells Sanctuary”, “Rain” y “Revolution”.

“Vendetta X” es un clásico instantáneo, una suerte de electro hard rock con la guitarra tomando un lugar central. El sencillo adelanto “Give Me Mercy” es un himno instantáneo que retoma la grandeza de “Love”. Es uno de los momentos de mayor claridad en los conceptos de la mano de frases como “Sos tan difícil de domesticar” y “No sé qué camino tomar”, para volverse más esperanzador sobre el final con la concluyente afirmación “El amor te encontrará”.

“Outer Heaven” muestra la versatilidad de Billy Duffy como guitarrista mientras puede escucharse un sintetizador que suena extrañamente muy parecido al del clásico de Pet Shop Boys, “Left To My Own Devices” (1988). Llega el lánguido comienzo de “Knife Through Butterfly Heart”, un track con un tono más reflexivo, cerca del final se escucha un falso fade out para inmediatamente volver a subir el volumen, una técnica ya utilizada en varias oportunidades, quizás el padre de ella sea Elvis Presley cuando la usó en “Suspicious Minds” (1969).

“Impermanence” es quizás la única canción que se limita a cumplir su cometido sin superar las expectativas con un Ian Astbury que amenaza todo el tiempo con explotar y nunca lo hace.

Para el cierre llega la canción que da título a esta producción. “Under The Midnight Sun” es una balada oscura y dramática que suena como influenciada por Scott Walker.

El majestuoso “Under The Midnight Sun” marca un gran regreso de The Cult, y si bien debemos reconocer que a lo largo de sus 8 pistas, en los 35 minutos de duración suena todo bastante parecido y estaría faltando una mayor variedad musical, es esperanzador escuchar a la banda manejar semejante nivel. De hecho, canciones como “Mirror”, “A Cut Inside”, “Vendetta X” y “Outer Heaven”, muestran que todavía queda mucho poder creativo de reserva.