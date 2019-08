La imagen de un hombre joven aún -cercano a los 50- con una diminuta zunga, saliendo del mar, y respondiendo a las miradas de jóvenes mujeres, no es precisamente la que uno tiene de un papa. Pero para Paolo Sorrentino, el creador de la miniserie The New Pope (El Nuevo Papa) que se emitirá por HBO, es la mejor carta de presentación de la tira que será la continuación de The Young Pope (2016), y la incluyó en el trailer.

En el ya estrenado avance de la serie escrita por el propio Paolo Sorrentino y Umberto Contarello, se nota la figura de un papa no solamente preocupado en lo espiritual de su persona, y con su malla blanca, produce un revuelo entre las damas de la playa. pasando junto a las mujeres que están juegan voley alrededor del actor, mientras un Jude Law más cercano a James Bond que a los sucesores de San Pedro, mantiene la vista a la cámara. Al pasar junto a una mujer con vestido de color azul y blanco hace que ella se desmaye al verlo, y la escena se cierra con el guiño de Jude.

Law vuelve a encarnar el papel del pontífice estadounidense Pío XIII al que interpretó en The Young Pope, coproducción de HBO y Sky.

La imagen de un hedonista religioso encarnado por Jude Law en el trailer de El Nuevo Papa, de HBO.

La contracara del joven es un ortodoxo religioso interpretado por John Malkovich, que por los oscuros pasillos del Vaticano avanza con seriedad el nuevo papa Juan Pablo III.

Según la revista especializada Variety, The New Pope no será una "segunda serie de The Young Pope" sino una "segunda serie limitada ambientada en el mundo del papado moderno".

Los nueve episodios de The New Pope, que este fin de semana se presenta en el Festival de Venecia, son dirigidos de nuevo por el director italiano Paolo Sorrentino, y protagonizados, junto a Law y Malkovich, dos veces candidatos al Oscar en ambos casos, por algunos de los actores de la anterior serie, como Javier Cámara, Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi. Entre las estrellas invitadas de esta nueva producción están la actriz Sharon Stone y el cantante, director y actor Marilyn Manson.