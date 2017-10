La melancolia nunca sonó tan dulce como los ritmos de “Dark Matters”, el 9no álbum de estudio de los finlandeses The Rasmus, una mezcla de rock, pop, dark, electrónica y dance.

The Rasmus se formó en Helsinki en 1994, cuando cursaban el nivel secundario. Durante los siguientes 18 años, lanzaron 8 discos de estudio, desde “Peep” (1996) hasta “The Rasmus” (2012), superando un total 2,3 millones de unidades vendidas alrededor del mundo. El disco “Dead Letters” (2003) fue un éxito internacional y les permitió ingresar al mercado norteamericano de la mano del single “In The Shadows”. Ese trabajo ingresó al Top 10 en diez países y alcanzó el N°1 en Alemania, Austria y Finlandia. Se convirtieron en favoritos en todo el mundo gracias a su marca característica, la melancolía nórdica. Todo esto fue reconocido también con numerosos premios que ganaron a lo largo de su carrera.

“Dark Matters” está producido por el equipo sueco The Family. Esta colección de 10 canciones infecciosas tiene golpes certeros desde el principio con “Paradise”, la canción que abre el disco. La excelente producción y los sonidos cuidados continúan en “Something In The Dark”. Las guitarras de rock machacan desde el comienzo de “Wonderman”, en donde exploran al superhéroe interior. Luego llegan sonidos electrónicos con “Nothing” en donde detiene la mirada sobre un amor que comete los mismos errores una y otra vez. Sigue la temática del amor en “Empire”, logrando sonar frescos y modernos, más allá de usar algunos clichés como cuando cantan “Odio verte salir pero me encanta verte ir”. Allí se abre paso el pop contagioso de "Crystalline".

“Black Days” juega con la oscuridad y la luz, donde los elementales electrónicos tejen climas sombríos, algo que es una de las características de Rasmus. Avanzamos y llega “Silver Night” con cierta influencia disco que le da paso a “Delirium”, una de las que se espera un próximo remix. El álbum cierra con “Dragons Into Dreams”, una hermosa balada que cuenta una fantasía de aventuras épicas. La edición de lujo incluye como bonus track a “Supernova”, un agregado que sigue exactamente la misma línea musical del disco.

The Rasmus logra un puñado de canciones pegadizas en “Dark Matters”, un disco en el que pierden oscuridad si lo comparamos con los anteriores trabajos de la banda. Este es un disco ideal para las radios. “Dark Matters”, un álbum que califica para 4 de 5 estrellas.