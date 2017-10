Subtitulado “From The Vaults”, nadie tuvo que buscar demasiado para encontrar esta grabación de hace sólo dos años. Destinado a capitalizar la reedición ampliada del clásico álbum “Sticky Fingers” (1971), ya se publicaron ediciones deluxe y super deluxe, y ahora es el turno de un show que brindaron en el Teatro Fonda en Hollywood.

Si bien hay canciones que tocan habitualmente como “Brown Sugar”, “Bitch” y “Wild Horses”, esta fue una buena oportunidad para que la banda hiciera algunas canciones que rara vez o, algunas, nunca integraron sus set lists en los 46 años que pasaron desde el lanzamiento de “Sticky Fingers”. Esto nos permite reencontrarnos con canciones como “Sway”, “Sister Morphine”, “I Got The Blues” y “Moonlight Mile”, que marcaban los tramos más oscuros del disco. El lugar elegido no fue un gran estadio con toda la parafernalia sino un teatro, sin pirotecnia ni proyecciones lo que les permitió un mayor contacto con el público.

El show de 80 minutos se completó con “Rock Me Baby” de BB King, “I Can’t Turn You Loose” de Otis Redding, y otras de los propios Stones publicadas en otros discos como “All Down The Line”, “When The Whip Comes Down”, “Jumpin 'Jack Flash” y ”Start Me Up”.

Todo el mundo, tanto arriba como abajo del escenario disfrutó el show. Ron Wood hace un trabajo admirable, Keith lleno de energía y Mick despliega sus típicos movimiento y se lo ve de buen humor.

“Sticky Fingers: Live at the Fonda Theater 2015” un muy buen show de los Stones, disponible en CD, DVD, Blu-Ray y Vinilo.