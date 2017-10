En 1969, The Who publicó su ópera rock “Tommy” en la que se basó el musical del mismo nombre que llegó a los cines en 1975. Este Viernes 13 de Octubre saldrá a la venta en CD, vinilo, DVD y Blu-ray, “Tommy Live At The Royal Albert Hall”, el registro de los shows que brindaron en Abril de este año en el mítico teatro de Londres, en el marco de una serie de conciertos a beneficio del “Teenage Cancer Trust”, la fundación creada por los co-fundadores de The Who, Roger Daltrey y Pete Townshend para ayudar a los adolescentes con cáncer.

La idea inicial de estos shows fue de Daltrey para tener la posibilidad de hacer “Tommy” entero, de punta a punto, ya que muchas veces lo tocaron en vivo pero nunca completo. Los planes iniciales requerían un rendimiento acústico del álbum, pero eso se frustró por problemas de sonido en el teatro.

“Tommy”, la monumental y clásica obra de The Who, en vivo y completa, qué más se puede pedir?