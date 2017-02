The xx debutó en 2009 con el disco homónimo que sorprendió por su minimalismo. En 2012 regresaron con “Coexist”, allí el avance no fue muy notorio, permanecían estáticos en el mismo lugar y no apostábamos a un futuro promisorio. Error.

En estos 5 años se tomaron un tiempo para replegarse y preparar en las sombras un disco que vio la luz este año, “I See You”, en donde amplían sustancialmente sus horizontes. Indie pop, synth pop, electrónica, letras tristes nacidas del dolor y grandes climas. The xx está formado por Romy Madley Croft (guitarra y vox), Oliver Sim (bajo y voz) y el DJ Jamie xx, quien en 2015 lanzó el exitoso disco solista “In Color”, producto de ello tuvo un gran crecimiento y en “I See You” toma el timón.



Nacieron como una banda minimalista que hace canciones tristes para los millennials, lo siguen haciendo, pero mucho mejor. Las melodías, las voces, las interpretaciones. The xx entiende muy bien la importancia de las pausas y los silencios, los utilizan y logran muy buenos climas. Se notan algunas de sus influencias, Romy por momentos nos recuerda a Alison Moyet, Croft y Sim alternan las voces al mejor estilo The Human League, por momentos se nota la presencia de New Order y Jamie xx samplea a Hall & Oates en “On Hold”, el primer sencillo.



Es difícil decir cuáles son las mejores canciones porque es un disco sin desperdicios, 10 canciones listas para sonar en las radios. The xx está en el camino correcto para convertirse en estrellas.