La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó a toda la Argentina, y los famosos del país expresaron en redes sociales muestras de pesar por su partida. Una de las figuras que se manifestó en este sentido fue la actriz Thelma Fardin, pero lo hizo de una manera curiosa, defendiéndose de antemano de las posibles críticas que recibiría por "ser feminista" y postear algo en recuerdo del Diez.

"A Dios", escribió Fardín en su cuenta de Instagram, haciendo un juego de palabras entre la expresión de despedida al astro fallecido y la manera popular en que mucha gente llamaba al jugador. El posteo está ilustrado con la foto del 10 de la Selección en el momento preciso en que le estaba haciendo el gol a Inglaterra en el mundial de México de 1986, justamente usando lo que él mismo calificó como "la mano de Dios".

Pero la publicación de la actriz no se terminó allí. Debajo del "A Dios" a Maradona, escribió: "Vengan ahora las críticas porque si soy feminista no puedo postear esto. Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El fútbol de Diego me maravilló la vida entera ¿Ustedes tienen todo resuelto en este cambio de paradigma?".

La defensa anticipada que realizó Fardin de su publicación tiene que ver con que la muerte de Maradona se produjo en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminiación de la Violencia Contra la Mujer, y en las redes, muchos usuarios resaltaron la paradoja de que Maradona tenía algunas acusaciones por haber tenido episodios de violencia machista.

Por su parte, Fardín se había convertido en un paradigma de la lucha de las mujeres por sus derechos cuando denunció públicamente y en la justicia al actor Juan Darthés por abuso sexual, contra ella en diciembre de 2018. Se supone que por la importancia que tuvo su valiente denuncia para el resto de las mujeres, la actriz creyó que hacer una publicación en la que recuerde con afecto a Maradona le traería aparejadas una serie de críticas.

Por ello, luego de hacer su defensa inicial y aclarar que el feminismo era liberación, la intérprete habló de la foto de su posteo y siguió defendiéndose de quienes podrían llegar a atacarla. "Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta más? Entre nosotras eso no, compas", escribió.

"Yo estoy en lugares en los que creo que tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales, que esa es fácil e igual de conservadora que los paradigmas bajo los que nos criaron", concluyó la actriz.

Y como si las palabras de Fardín acerca de la llegada de posibles críticas hubieran funcionado a modo de profecía autocumplida, el mismo posteo empezó a llenarse de comentarios críticos. Y lo mismo sucedió enTwitter, donde muchos usuarios se refirieron duramente a la actitud de Fardín en relación con Maradona.

"El país entero se frenó para bancarte a vos, banquemos y respetemos las víctimas de tu Dios", escribió una usuaria; "No tiene sentido lo que decís, si yo separara la profesión de cada persona de su vida personal todos seríamos unos santos", publicó otra; "Hermana me muero de la angustia con lo que a acabas de hacer", expresó una tercera.

Pero más allá de la lluvia de críticas que recibió Fardín, su posteo sobre Maradona cosechó más de 41.000 likes de los usuarios de Instagram.