Luego de efectuar una denuncia penal, Thelma Fardin (26) tomó coraje y compartió mediáticamente su demanda por violación contra Juan Darthés (54), cuando ambos compartieron una gira de Patito Feo en Nicaragua, y ella tenía 16 años.

Dos días después, el actor se pronunció en A24, en un mano a mano con Mauro Viale, en el que negó el delito. "Eso no pasó, no existió nunca. Yo estoy muerto, indignado y con una bronca increíble", comenzó diciendo Darthés, para luego dar su propia versión de los hechos ocurridos en el cuarto de hotel, cambiando el rol en los hechos denunciados: "Ella se me insinuó, me quiso dar un beso y le dije 'qué te pasa'".

"Él empezó a hablar, escuché dos frases y lo iba a cambiar porque a mí, en lo personal, me duele, me revuelve las tripas, me hace llorar y me angustia. Pero me sentí contenida por lo que nos está pasando como sociedad".

Con serenidad y fortaleza, Thelma visitó Cortá por Lozano y describió cuál fue su reacción, tras escuchar la defensa del actor.

"¿Qué te pasó cuando lo escuchaste?", le preguntó Vero Lozano. Y la joven actriz fue minuciosa en su respuesta: "Primero me llamó mi abogada para avisarme que iba a hacer esta movida, esta estrategia, ¡y colapsé! Estaba sola, en casa con una amiga. No podía creer el no-límite, cómo una persona podía llegar a ese extremo. Y mi abogada me dijo: 'No lo veas, guardate'. Pero me junté con mis amigas.

Y continuó con su relato: "Lamento muchísimo que con el rol que le toca no haya intentado, en todo este tiempo, la deconstrucción. Es ningunear el proceso que estamos viviendo, desestimarlo por completo. Pero esto está sucediendo, es una ola, va más allá. Es verdad que, en este caso necesitamos justicia, por el símbolo de la sociedad, no tiene que ver solo conmigo".

Con las declaraciones de Darthés frescas en su cabeza, la conductora agregó: "Él te revictimiza en su relato y va contra vos. Vos sos la putita, de 16 años, que fuiste a golpearle la puerta...", expuso Vero, poniendo de manifiesto el descargo del actor. Y Fardin retrucó: "Él necesitaba ponerme en la escena, sí o sí. Lo escuchás y es de manual. Pone sobre la mesa esta cosa de '¿qué tenía puesto?', ¿dónde estaba?'. Las preguntas no deberían ser a mí, deberían ser a él. Yo tenía 16 años... Su lógica es del machismo, del patriarcado".

Siendo puntillosa en el testimonio de Darthés, Lozano añadió: "Él te culpa, dice ‘yo ya estoy muerto. Estoy muerto. Si esto fuera cierto, yo soy el primero en matarme’. Pero él sabe que eso es cierto".

Fue entonces que la actriz respondió: "Sí, él sabe que es cierto. Lo que le está pasando no es mi responsabilidad. El delincuente es él. Yo me hice cargo de cómo procesar lo que me pasó a mí, que no sea una traba para mis vínculos y mi profesión... Uno cosecha lo que siembra".

Firme con su palabra, Fardin concluyó: "Tengo la verdad y en cualquier ámbito de la vida eso es demoledor; y tengo esto, que estamos juntas. Va a fallar la Justicia. Igual, la sociedad no tiene tiempo de esperar los tiempos de la Justicia. Necesitamos hablar".