Thelma Fardín mostró su disconformidad con los últimos cuatro años de la política Argentina al lanzar fuertes declaraciones contra el Gobierno de Mauricio Macri, que llegó a su fin hace una semana.

En una entrevista con radiomitre.com.ar, la actriz que denunció a Juan Darthés por violación en 2018, reflexionó sobre el cambio de autoridades en la política nacional.

“Hay una sensación de alivio en una gran parte de la sociedad, más allá de las opiniones personales, es indiscutible”, comenzó diciendo Thelma.

En ese sentido, agregó: “Me parece que este Gobierno tiene la posibilidad de llevar adelante políticas públicas que nos cambien la calidad de vida, toda esta lucha que se está haciendo hace dos años de una manera muy concreta por parte del movimiento de mujeres y que ha costado tanto que el Congreso se haga eco de la realidad que estamos viviendo”.

Consultada por sus preferencias políticas, la artista confesó que “no hay nada que me alineara a la gestión anterior. He visto a mis amistades sufrirlo, a la gente grande, a los jubilados, que también tengo amistades que tienen esa edad y esa realidad. La verdad es que ha sido período muy duro. Hay gente que votó al macrismo y se llevó una gran desilusión”.

“Estamos muy contentos con esta obra. Es la primera vez que voy a estar allá haciendo temporada. Estaré acompañada por mi familia, mis amigas. Me gusta que sea un punto de encuentro de reunión con gente de otras provincias”, dijo Thelma, entusiasmada con su presente profesional.

“Soy re amiguera, me encanta estas con amigas, juego al fútbol mixto los martes, antes me daba miedo, de chica no me daban una pelota porque era mujer y ahora me permito disfrutar de eso, afortunadamente el fútbol femenino ha crecido mucho”, afirmó la actriz.

