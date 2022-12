En la gala de este jueves, sucedió lo que se había previsto al comienzo de la gala cuando Santiago del Moro mostró el video en el que Thiago le anticipaba a Daniela su voto “salvador”.

Tras la filmacion, el conductor informó que en caso de votar efectivamente a su expareja en la casa, la decisión del programa sería la de anular su voto. Al finalizar la gala, y en vivo, el joven informó que tenía planeado salvar a su novia, pero enseguida le comunicaron la sanción, dejando la placa con los mismos cinco nominados: Daniela, Camila, Alfa, Ariel y Constanza. El próximo domingo se sabrá quien de ellos deberá abandonar la casa.

Más temprano, Thiago expuso sus sentimientos ante Daniela e insinuó que iba a salvarla de la placa para que no sea eliminada nuevamente de la casa de Gran Hermano. “Tenemos que estar bien los dos acá. Confiá en mí que no va a volver a pasar lo mismo. Me equivoqué una vez, no me voy a equivocar dos veces”, había señalado el participante, quien semanas atrás prefirió salvar a Alexis antes que a la joven, quien terminó yéndose de la casa.

“Me pone re contento que hayas entrado de vuelta. Pasó lo que tuvo que pasar. Yo sé que me equivoqué y te pido perdón”, le dijo Thiago a quien fue su pareja hasta hace unos días. “Yo no quiero que me alejen de vos”, le dijo ella a él, quien no sabe que ni bien ingresó le hizo una nominación espontánea que no tuvo finalmente efecto debido a que ganó el liderazgo de la casa. “Aprendí de los errores”, le respondió el oriundo de González Catán a la modelo.

La joven oriunda de Moreno le aseguró a Thiago que “seguro entró a placa con muchos votos” y le pidió que no le diga las mismas cosas que en la semana que no la salvó de la placa. Horas después de la gala de nominación del miércoles, hubo un acercamiento entre ambos y un claro coqueteo. No se sabe si con intenciones verdaderas de parte de ella o si forma parte de su “venganza”.

“Sos inteligente, Thiago. ¿Vos sabés que no te voy a fallar, no? Y que en mí podés confiar”, le dijo Dani al joven a quien nominó en esta semana aunque sin efecto. Daniela también le insinuó a Thiago que quería dormir con él y le pidió “empezar de cero”.

Daniela prometió venganza dentro de la casa de Gran Hermano. La jugadora eliminada por el público fue la misma que reingresó con el apoyo de esta misma gente.

Es que sin lugar a dudas, la joven recibió un balde de agua fría al enterarse la manera en que Thiago se refería a de ella. Aquel corazón “enamorado o enganchado” se desilusionó y hasta decepcionó.

Sin embargo, optó por poner la frente en alto y vengarse dentro de la casa más famosa si así el público lo permitía. Los televidentes confiaron y votaron. Daniela fue la exparticipante más votada para volver y ahora todos esperan su jugada.

La primera noche causó furor con su actitud desinteresada. Las redes sociales solo hablaron de Venganiela pero algo pasó a la segunda noche. La joven decidió pasar tiempo a solas con Thiago en una clase de maquillaje express.

Si bien no dejó entrever comentarios amorosos, al público lo descolocó la situación. ¿Acercamiento o estrategia? Duda para analizar, mientras tanto, Thiago aceptó ser el modelo de Daniela y estar maquillado para la cena de los hermanitos.