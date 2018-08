The Eagles original: Bernie Leadon, Randy Meisner, Don Henley y Glenn Frey





"Thriller", el épico álbum del fallecido Michael Jackson salió a las bateas en noviembre de 1982 y fue tal su éxito que hasta hace muy poco fue el más vendido de la historia en el país del norte. Y el "hasta hace poco" tiene que ver con el dato que tiró la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos: "Their Greatest Hits 1971-1975" de los Eagles tiene 38 certificaciones de platino, lo que quiere decir que las ventas y streams del disco alcanzaron 38 millones de copias, dejando atrás a los 33 platinos que ostentaba orondo el Rey del Pop. Y por si fuera poco, otro de los discos del combo norteamericano, Hotel California -título que toma de su escuchadísima canción homónima- quedó tercero en la misma lista, con más de 26 millones de ventas.

celebrado clip de Thriller.



En realidad se trata de una revancha histórica entre ambos álbumes, ya que "Their Greatest Hits..." fue el más vendido de la historia por una década, desde 1999 hasta 2009. Ese fue el año de la muerte de Jackson, cuando la conmoción se vio reflejada -como suele suceder y más con una figura de su talla- en el "redescubrimiento" del artista por parte del público y las consecuentes ventas, que subieron estrepitosamente, llevando a la cima especialmente a Thriller. Sexto disco de estudio de su carrera que vino de la mano de novedosos y fantásticos videoclips promocionales, en su momento ganó el récord de ocho premios Grammy (incluido Álbum del año) y terminó coronando a Michael como estrella del pop, con cerca de 65 millones de copias vendidas alrededor del mundo. "Thriller", "Billie Jean" y "Beat It" fueron tres patas de ese (eterno) bombazo musical, que ahora da un paso al costado, para devolverle el trono a su predecesor.



"Agradecemos a nuestras familias, a nuestra gerencia, a nuestro equipo, a la gente de la radio y, sobre todo, a los fieles seguidores que nos han acompañado durante los altibajos de 46 años de carrera", dijo al respecto Don Henley, uno de los fundadores de The Eagles y el único que queda de la formación original.



La banda que vio la luz en Los Ángeles a principios de los 70 con su acertada fusión de rock y el country, se separó en los '80, pero volvió 14 años después con Henley y Glenn Fray -que falleció en 2016- y nuevos músicos. Cuatro años después de ese regreso, ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll. Su "Grandes Hits...", primer álbum recopilatorio, se convirtió a poco de su lanzamiento en 1976 en el más vendido en la historia musical de Estados Unidos. Take it easy, Lyin eyes, Desperado, One of these nights y Tequila sunrise son algunos de los sencillos del disco, que nueve años después vuelve a ponerse la corona.