En una nota para El diario de Mariana, el flamante director de LaFlia aprovechó para adelantar nuevos aspectos del Bailando por un sueño 2018, cuándo comenzará el ciclo y cuáles serán algunos de los cambios más importantes.

Marcelo confirmó que "para fines de julio o en los primeros días de agosto" estaría en marcha el inicio del programa, un retraso de algunas semanas con respecto al anuncio que había hecho hace un tiempo. Frente a la pregunta sobre qué podía adelantar con respecto a las novedades de este año, él declaró que la presentación estará relacionada con La casa de papel. Sobre la nueva productora, dijo que el nombre Laflia tiene mucho que ver con la constitución de una nueva familia laboral, y comentó que está muy contento con el programa que José María Listorti y Denise Dumas conducen por canal 9.

También confirmó que aún está preparando el nuevo jurado, y que de momento no se sabe con precisión quiénes conformarán el plantel completo ni cuál será el número total de integrantes, entre quienes se barajan los nombres de Florencia Peña, Nicole Neumann y Laurita Fernández. En relación a ese tema, Tinelli dijo: "Está todo abierto, no me gustaría dar nombres hoy porque está todo abierto", aunque sí confirmó aMarcelo Polino y Ángel de Brito , siempre y cuando las grabaciones se lo permitan.

Por último y con algo de tristeza, Tinelli contó que aunque hizo lo posible para ajustar su agenda, no podrá ir a Rusia para ver el mundial de fútbol porque debió darle prioridad a la preproducción del programa, que será durante junio y julio. A los Martín Fierro tampoco asistirá por motivos laborales y porque se encontrará fuera del país.