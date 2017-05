Tras haber sufrido el pico de estrés, que lo obligó a alejarse de su actividad en el fútbol, Marcelo Tinelli vuelve al ruedo en la televisión con su “Bailando por un Sueño”. “Marcelo está híper ansioso con el programa, está prendido fuego, está con muchas ganas”, afirmó el Chato Prada calentando el terreno luego de haber logrado que el “Bailando” esté de principio a fin en la grilla de El Trece. Aunque con cierta tensión con el grupo Indalo y un presupuesto menor, el conductor tiene puesto el foco únicamente en la televisión.

Desde la compañía Indalo explicaron que muchos de los pedidos que realizó el conductor no eran viables por la situación económica por la que atraviesan: “En la mesa de negociación Marcelo siempre pide más para su gente, lo que es lógico. Pero él entiende que el negocio tiene que cerrar si no, él no cobra”, dijeron.

El ajuste llegó a los sueldos de las 27 parejas. Ya no habrá figuras internacionales, lo que evita que salgan dólares de la productora, ni dúos como los de Oscar Ruggeri y su hija que se llevaban 500 mil pesos por mes. Este año habrá quienes bailen por 60 mil y lo máximo que están dispuestos a pagar desde la productora por un participante es 200 mil pesos.

Sin embargo, no se escatimó en gasto para armar el set. “Marcelo tiene que superarse todos los años”, afirmaron desde la productora. Tal es así que el 1º de marzo comenzó a construirse el nuevo estudio del certamen de baile.

Se modificó y reforzó la estructura para que pueda soportar cinco toneladas de peso. Las dimensiones son aún más grandes que las del año pasado: mil metros cuadrados en total, con dos metros más de alto. A su vez, cuenta con 100 luces móviles, 20 más que el año pasado, y pantallas de 12 por 8 metros. Las tribunas aumentaron su capacidad para 200 personas; y una pantalla de piso más grande que llega a soportar más de mil kilos por metro cuadrado.

En cuanto a la disposición en el estudio, también cambiará: el jurado este año estará ubicado a la izquierda del conductor y la mesa en la que suelen estar los humoristas se ubicará a la derecha. La fecha estimada de inicio del ciclo del “Bailando 2017” es a fines de mayo.