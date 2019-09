Sean Spicer hizo hablar al mundo con su decisión: pasó de ser el secretario de prensa de Donald Trump a la figura de Dancing with the stars, el Bailando de Estados Unidos. Ni lerdo ni perezoso, Marcelo Tinelli se hizo eco y realizó una particular invitación de cara a la próxima temporada de su programa.

“Me vuelvo loco con esta noticia. ¡De vocero de Trump al Bailando en EEUU! ¿Quién es el vocero de Macri? ¿Marcos Peña al #Bailando2020 o algún diputado podrá aceptar?”, afirmó en Twitter.

De vocero a bailarín

Fueron solo seis meses. Ese fue el tiempo que Sean Spicer, de 47 años, estuvo en la Casa Blanca. Fue el primer secretario de prensa de Donald Trump. Pero no duró: por algunos errores y choques con el presidente de Estados Unidos el hombre abandonó el cargo tras apenas medio año. Fue una sorpresa entonces, una de las primeras renuncias de la administración Trump.

Es que el político es la última estrella del programa Dancing With the Stars (similar al "Bailando" de la Argentina), de la cadena estadounidense ABC. Debutó el lunes y fue uno de los temas más fuertes de la noche. Con pantalón blanco y camisa verde flúo con volados bailó salsa y recibió aplausos y algunas críticas.

Al comienzo de su perfomance, publica el diario El País, el otrora secretario de la Casa Blanca simuló que tocaba unos bongos y así comenzó a bailar el tema "Spice up your life", de las Spice Girls. Fue celebrado con serpentinas de colores, sin embargo sus pasos dejaron un poco que desear. No siempre pudo acompañar a su partenaire en el ritmo, que antes ya había advertido en un video: "Su habilidad para el baile es de nivel de preescolar".