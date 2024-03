La gran sensibilidad de Tini Stoessel quedó al descubierto en las últimas horas, sobre todo por la forma en que respondió a un comentario desubicado de una usuaria de Twitter.

El detonante fue la agresión que recibió la exnovia de Rodrigo de Paul: “Contame: ¿qué te pasó de grave en la vida, reina? ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame, ¿qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? Ridícula”.

Entonces, Martina Stoessel abrió su corazón: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”.

“Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”, continuó.

Entonces, Tini Stoessel cerró: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”.