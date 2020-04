En los últimos días, comenzó a circular el rumor de separación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra debido a que la artista argentina habría dejado de seguir a su pareja. Ahora, ella salió a desmentir esto pero sí confirmó una crisis entre ambos.

La cantante fue entrevistada en el programa Cortá por Lozano donde fue consultada sobre este tema y en primer lugar negó que se hayan dejado de seguir en las redes sociales.

Sin embargo luego abrió su corazón y contó cómo viven estos días en lejanía: “El hecho de estar a distancia y no poder vernos es lógico que no tengamos tanto contacto. No tenemos la posibilidad de tomarnos un avión, vernos y hablar cara a cara. Obviamente que es difícil para los dos“.

“Estoy muy bien y cuando yo crea que tengamos que decir algo, lo diremos juntos. Nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos, estamos bien, pero sí no es fácil. Es algo que vamos a hablar entre nosotros”, agregó Tini Stoessel.