Del anonimato a la alfombra roja, la vida de Florence Pugh sin dudas ha dado un vuelco. Su papel de Amy March la puso en la gran vidriera y hoy la Industria habla de ella como la gran promesa, codiciado estatus al que abonaron otras pelis que ya habían abierto ojos, como Lady Macbeth y, el año pasado, Peleando en familia y Midsommar. Versátil ¿no? ¿Pero quién es esta chica de 24 años, nominada a un Oscar como actriz de reparto, a la que Marvel convocó para Viuda Negra, junto a la consagrada Scarlett Johanson? Nacida el 3 de enero en Inglaterra, en el seno de la familia que formaron un empresario gastronómico y una profe de danzas, Florence -quien padeció una enfermedad respiratoria que hizo que se mudaran a España varios años cuando niña- mostró su inclinación por la actuación y la música desde adolescente (tiene un canal de Youtube). A los 17 se presentó a un casting y quedó para The falling. Ahí empezó todo. Pero su vínculo con la Industria no fue siempre rosa, de hecho todavía recuerda con fastidio aquella vez que le pidieron que bajara de peso, y no para un personaje, sino por los estereotipos de belleza. De hecho, en sus redes suele mostrarse al natural y espontánea, como le gusta ser. "Yo trato de no editar demasiado mi vida' supo decir Florence. ¿Cambiarán las cosas con la fama?

LOOKS

Florence es una actriz versátil que ha cambiado su imagen para algunas pelis; pero también -muy joven al fin- gusta probar distintos looks.