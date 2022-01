Mientras en otras ciudades del país y en la Costa Atlántica, los Bibliomóviles de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) funcionan a pleno llevando múltiples actividades culturales de verano, en San Juan -donde la fecha de inicio anunciada era el viernes pasado- no pudo arrancar, debido a que la movilidad con la que cuenta la provincia no está en condiciones. En el marco del programa Argentina Lee, el vehículo de la Conabip sufre demoras en las reparaciones necesarias y con los plazos vencidos para la compra de repuestos. El problema se originó cuando a fines del 2019 el vehículo llegó a la provincia desde Tucumán, para ser asignado a la Biblioteca Pablo Ramella -institución local que solicitó en su momento mediante un proyecto presentado a la comisión nacional-. Sin embargo, llegó con varios defectos y un estado de deterioro avanzado en el aspecto mecánico y en las instalaciones interiores, como así también, los equipos electrónicos estaban descompuestos. Ante este panorama, la biblioteca sanjuanina elevó un reporte notificando los detalles de los desperfectos a la Conabip. En el reporte, figuraba que no funcionaba la computadora, las cubiertas estaban en mal estado y fallaba la batería eléctrica, entre otros elementos. La institución reparó las estanterías, pero la mayor parte de los arreglos corrieron por cuenta de Conabip. En 2020 tuvo un breve uso y en julio del año pasado, entre confinamiento y suspensiones de eventos en contexto de pandemia, la unidad permaneció inactiva por varios meses, hasta ahora. DIARIO DE CUYO consultó a la directora de Bibliotecas Populares, Liliana Alaniz, quien explicó las razones del retraso de la campaña de lectura en la provincia: "Presentamos un nuevo proyecto para utilizar el móvil en conjunto con la Biblioteca Patriotas Noveles, desde que se hizo una convocatoria abierta y por el cambio de gestión de Conabip. La nueva presidenta María del Carmen Bianchi, inició un plan de trabajo para restaurar y recuperar las 9 unidades que dispone para que circulen por el país y dio la orden de ponerlas en funcionamiento rápidamente. Pero no llegábamos con los plazos de entrega, con la compra de repuestos y por otro lado, el aumento de contagios en enero nos fue retrasando el cronograma. Incluso, hasta en el taller mecánico, los operarios están con covid y los trabajos están demorados todavía. Por más que tuviéramos hoy en condiciones la unidad, en los lugares que teníamos previsto visitar hay altos índices de contagios", dijo. Además, contó sobre el estado actual del vehículo: "Logramos comprar los repuestos hoy (por ayer), esperamos que se instale la batería nueva y la rueda de auxilio. Ahora, se encuentra en el taller para el cambio de ploteo. Si llegamos a tiempo con todo, es posible que este viernes arranquemos en El Abanico", expresó la funcionaria.



El Bibliomóvil, es una herramienta que Conabip implementó en 2010 con el objetivo principal promocionar el hábito de la lectura en niñas, niños, jóvenes y adultos de todo el país, con un alcance a comunidades de difícil acceso a la información y a los bienes culturales. Como los vehículos llevan muchos años de uso, la comisión hizo una inversión reciente de $1.800.00 para que funcionen nuevamente desde este año. Cada unidad va equipada con 500 ejemplares, más los que se sumarán desde la Dirección de BP y material nuevo aportado por el Fondo Editorial de la Legislatura Provincial. Según informó la gestión local, contará con un monitor LED para proyecciones audiovisuales, equipo de sonido nuevo para karaoke, juegos de mesa, computadoras y conectividad a Internet. Conabip se encarga de los costos de mantenimiento y del pago de los talleristas y artistas contratados. Y en convenio con el Ministerio de Turismo y Cultura, este se encargará del pago de combustible, cochera y chofer. "Hay que tener en cuenta que el vehículo tiene un desgaste considerable y pasaron cuatro años sin mantenimiento por la gestión del gobierno anterior, por eso estamos resolviendo estos inconvenientes para salir lo más rápido posible", subrayó Alaniz. En una primera etapa, el Bibliomóvil recorrerá, además de El Abanico (Pocito), Encón, 9 de Julio, Cristo Pobre (Rawson), Chimbas y Angaco. El plan es que el vehículo circule por toda la provincia durante el 2022 y haga 4 viajes por mes a todos los departamentos. Las actividades se harán en espacios abiertos y en plazas de 9hs a 13hs, gratis.