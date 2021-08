Tienen entre 23 y 26 años y hace poco más de un año comenzaron a tocar como banda. Con dos singles propios subidos en plataformas y uno por salir, Juani y los conos ya tiene fecha para su primer recital en solitario, con cartel propio, en el Cine Teatro Municipal. Juani Avendaño (en voz y guitarra), Fabrizio Lloveras (guitarra, coros y sintetizadores), Gonzalo Valdéz (bajo) y Matías Corroza (batería) se preparan para el debut, que será el 21 de agosto (a las 20.30, con entradas a $200 en boletería de la sala), para el que no quieren perder detalle. Por eso están armando un espectáculo "bien audiovisual, que impacte a la gente" dijo Avendaño a DIARIO DE CUYO, sobre la presentación de la que también participarán como invitados Paula Di Febo e Ignacio Lorenzo, con producción de "Memories in live".



Juani, que en 2018 sacó un disco con su nombre y apellido, propuso a algunos de sus amigos formar el grupo el año pasado cuando consiguió que lo incluyeran en el ciclo de música independiente del Municipal. Eran muy nuevitos, recién formados, ahora sienten que traen un producto más maduro, más pensando, en el que vienen trabajando desde agosto.



"Cuando hicimos el primer EP en 2020, hubo un cambio sonoro, con la idea de buscar algo más contundente", y así surgió El sueño araña, dijo Juani, sobre el plan de comenzar a lanzar singles similares. "El 18 de enero, el día del terremoto presentamos el tema, y cuando la respuesta de la gente el primer mes fue impresionante, nos dio la pauta de que era por ahí el camino. En mayo salió Vida, con su empuje de venir tocándolo en los bares y la gente se copó mucho" contó el cantante.



Definen su estilo como rock, con algo alternativo que coquetea con el Indie y el rock clásico y con esa fusión estos sanjuaninos apostaron a los temas propios mezclando todas sus influencias. Juani destaca el trabajo técnico que han logrado con sus singles realizado por Eduardo Bergallo, que fue uno de los que hizo el mastering de los materiales del último período de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. "A la hora del mastering empezamos buscando mails de técnicos y encontramos el de Bergallo, le mandamos el material y se copó. Queríamos que sonara con un tinte analógico, como tenemos ese dejo de rock clásico, queríamos que tuviera esa frescura de lo nuevo pero sin dejar de pertenecer a lo que nos mueve, que el rock de los '80 y del '70 y así tuviera ese tinte de cinta que tanto nos agrada", definió Juani, que reconoce sus influencias principales en The Beatles, Led Zepellin, The Who, Serú Girán en lo nacional y se declara listo para mostrar todo su potencial en este primer show propio.