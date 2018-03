Ganadores. Edipo de Lanotannegra Taller fue la seleccionada en 2017. Este año subirá a escena nuevamente el miércoles 14 en el Avispero.

La 30º Fiesta Provincial del Teatro levantará el telón el próximo miércoles 14 y se extenderá hasta el 18 de marzo, con 10 obras en Selección y 6 en muestra. "Será una fiesta sencilla" adelantó María Cristina Castro, nueva Representante provincial del Instituto Nacional del Teatro, quien asumió su cargo en diciembre de 2017 en reemplazo de Ariel Sampaolesi. Con expectativa por la primera prueba que atravesará en su flamante función, Castro adelantó que en la apertura actuará el elenco mendocino El Taller, con la obra Don Quijote, grupo que fue reconocido por su trayectoria por INT; y que además se proyectará un video con momentos claves del teatro local.



Castro destacó que para esta Teatrina han tenido que adaptarse a cambios administrativos. "Los presupuestos a nivel nacional están muy acotados. La política económica se ha trasladado a la política artística nacional. De todos modos hacemos todo lo posible para que se haga con gran dignidad" apuntó la representante, que agregó que en "la Sede central del INT los fondos no están debidamente habilitados en tiempo y forma no por culpa del INT sino por un nuevo sistema que está imponiendo muchos requerimientos" impuesto por el ministerio de Modernización. "El dinero ya no llega a una ONG como era, sino que hay que hacer una tramitación con cada proveedor, o personas que van a trabajar, a todos se les exige, que legalmente es muy pertinente, inscripción en AFIP, cuenta bancaria, etc., y desde sede central se les deposita", explicó. El cambio de modalidad también llevó a que cuatro obras quedaran fuera porque "el sistema se cerró a las 23.59 del 16 de febrero" y no pudieron inscribirse dentro del plazo. "Eso me ha preocupado muchísimo, por lo que pasada esta Teatrina haremos un curso, o que venga alguien y les haga entender el nuevo sistema. No están enojados (los elencos) están perplejos", expresó Castro.



Analizando la situación del teatro independiente y consultada si es un desafío sumar más público, la delegada aseguró que hace unos años "se está en una etapa de experimentación teatral muy fuerte. Eso obliga a que a veces tenga un solo espectador por obra; y las otras obras son también de experimentación, entonces el público sanjuanino se adapta a algunas obras, que han tenido mucho público, que son las de corte popular, las comedias y las obras para niños. Calculo que es una forma de trabajo que necesita el teatrista sanjuanino. La idea es que los grupos tengan un repertorio que vaya por la experimentación teatral para presentar en los festivales y que también tengan otras propuestas, algo que hace el grupo que dirige Jorge Aimetta que tiene obras para niños, de experimentación y comedias. Uno ve diferentes caudales de público con tres propuestas distintas" analizó.



La entrada general será de $70 y estarán a la venta desde el próximo lunes de 10 a 14, en el Teatro Sarmiento.

Perfil

María Cristina Castro

María Cristina Castro fue elegida Representante local del INT por concurso en diciembre de 2017. En su curriculum se destaca haber sido jurado regional del INT de 2009 a 2011 y luego en 2014, jurado nacional del INT. Es profesora en Letras de la UNSJ y licenciada en Gestión y Producción teatral de la Universidad Nacional de Cuyo. Sobre su formación teatral destacó que se inició en el grupo universitario Teatraller que dirigía Berta de Abner, donde tomaba clases con Oscar Kummel.



En la "vieja" carrera de teatro entre 1991 y 1999 fue profesora de Teatro argentino y Teatro Latinoamericano. Armó la Cooperativa de teatro Aristágora a la que perteneció desde 1998 al 2008. Con la profesora Susana Laje armó el elenco de teatro de la Facultad de Filosofía, en 2003, y continúa hasta la fecha.





Osvaldo Quiroga



"Ver teatro es una fiesta"

Osvaldo Quiroga será uno de los jurados de la Teatrina. El periodista habló con DIARIO DE CUYO sobre la visita.



-¿Con qué expectativas llega a la Teatrina?



-Llego a San Juan con las mejores expectativas. No es la primera vez. A lo largo de mi vida de crítico no sólo vi elencos teatrales sanjuaninos, sino que escribí en La Nación sobre algunos. Además para mí ver teatro es una fiesta.



-¿Qué opinión tiene del teatro sanjuanino?



-He visto elencos sanjuaninos en la Fiesta Nacional del Teatro que se hace en el Cervantes. Siempre me pareció que el nivel estético era muy bueno.



-¿Cómo analiza el teatro independiente nacional?



-El teatro independiente en la Argentina merece un libro aparte. Por mi trabajo he visto teatro en diversas partes del mundo. Y la verdad es que el teatro argentino tiene un nivel estético excepcional. En Buenos Aires, por ejemplo, en un fin de semana hay más espectáculos que en la cartelera de París o de Londres. Nos falta dinero pero nos sobra talento. Eso es lo que veo en los teatristas argentinos. Otra Trama, mi programa (Televisión Pública), está dedicado casi exclusivamente al teatro. Y nunca logro invitar a todos los elencos que quisiera.