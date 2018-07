Desde que trascendió que Pity Álvarez (46) estaba prófugo tras haber matado a un hombre, no sólo los medios se hicieron eco de la tragedia con elucubraciones y abordajes varios. El tema se instaló y con fuerza en las redes sociales, adonde famosos e ignotos siguen opinando al respecto, a la par de cada movimiento de la causa. "Yo fui el que disparó. Vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era él o yo. Si no, me iba a matar él. Cualquier animal haría lo mismo", confesó ante los medios ayer, cuando se entregó, en compañía de su abogado. Sin embargo, aunque absolutamente impactante, esa declaración pública carece de valor legal, no así la realizada frente al juez... si la hubiese hecho. Por consejo de su defensa, Pity se negó a declarar en tribunales; y sin decir palabra fue trasladado a la cárcel de Ezeiza. La posibilidad de alojarlo en el pabellón psiquiátrico no era un detalle menor, ni pasó desapercibida para los cientos de comentaristas en las redes, muy atentos también a las declaraciones de la madre del detenido, quien contó que antes de presentarse en la comisaría, Pity le mandó un audio diciendo que "no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto". Sí, las redes bailaron al compás del ex Intoxicados, con mensajes que fueron desde los más ácidos memes e ironías hasta el rotundo aguante, pasando por la compasión y la pena.



"Tristes las noticias sobre el Pity, un tipo tan sensible e inteligente, pero alguien se sorprende? Tan hipócritas podemos ser? Hace 10 años que lo vemos desquiciado y no hacemos nada. Ya sabíamos que iba a terminar así como el Chano, cuántos choques más hasta que reaccionemos?", tuiteó la rocker Érica García; mientras Pettinato tipeó "No por Dios, por favor hagamos algo. No al debate careta insufrible sobre el tema pity en la televisión!!!!".



Entre los tuiteros ignotos -en cuyo seno el tema abonó disquisiciones sobre el rock y la política- fue más notable la división de aguas: "Mal lo q le pasó al pity... ahora, q rápidos son muchos para hablar d drogón y otras cosas... cada uno tiene sus infiernos, y no hay q juzgar! me parece!", dijo @montenegrocuer1. Por la vereda de enfrente se leyó "El Pity será un 'artista' y todo, pero no justifiquen el asesinato, si un cualquiera hubiese matado de 3 balazos a alguien ya estarían deseando pena de muerte o perpetua", de @AgosTinaCTM. Finalmente, otros optaron por la reflexión sobre las drogas: "Pobre Pity como se cag... la vida, la droga es la peor mier.... Un chabón que hacía buena música y tenía unas letras increíbles, en la ruina. Sigo pensando que pudo haber llegado muy lejos con el rock", señaló @FeedeeHerediaa.