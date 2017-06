Con el propósito de encontrarse, conocerse y pensarse, cómo desarrollar proyectos, o encaminar un camino profesional, se gestó el primer encuentro provincial de ilustradores. Hoy, desde las 10 hasta las 14, será el evento "Subite a la nube" en el Cine Teatro Municipal. Habrá una jornada de actividades por un día dedicado a los ilustradores y artistas del diseño, en sus diferentes variantes, con la posibilidad de conocer qué se hace en San Juan en esta materia. Ese es el objetivo que trazaron Sebastián Recabarren y Antonio Acevedo, los mentores de este evento que a través de la Galería Parral y la Municipalidad de Capital, lograron una exitosa convocatoria: al cierre de esta edición, ya hay unas 350 personas inscriptas para asistir de manera libre y gratuita.



Además, el encuentro tendrá charlas con profesionales del arte digital, emprendedores, desarrolladores de videojuegos, modeladores de 3D, muralistas y dibujantes de otros rubros afines que cruzan diversos trabajos creativos.



"En la galería trabajamos el arte vinculado a las nuevas tecnologías, el diseño y la ilustración. Notamos que hay un gran nivel artístico y calidad de sus trabajos, pero todavía son varios los que no hacen el salto profesional. No se conocen y no exponen sus obras. Esta posibilidad que tendremos, servirá para generar un movimiento de ilustradores sanjuaninos en el que podamos gestionar proyectos, enriquecernos en lo profesional y poder desempeñarnos no sólo en un estudio o en un taller, también en la calle y hacer que nuestro arte también pueda ser rentable", contó Recabarren.



"Por ejemplo, tenemos el caso de Antonio, quien junto a Nicolás Touris, realiza un cómic de gran calidad llamado Goodlikes y lo vende a una editorial independiente de Estados Unidos. Trabajos como estos valen la pena que se difundan para saber cómo otros colegas pueden también hacer su propio camino", argumentó Recabarren, quien coordina y dirige Galería Parral.



En diferentes segmentos, habrá charlas con el ilustrador Joel Salinas, Jorge Rodríguez y Damián López de la novela gráfica "El Regreso de los Patriotas", Fernando Carmona, Santiago Ramet y Nicolás Touris serán algunos invitados de la partida, quienes compartirán sus experiencias al público.



Desde el ámbito del muralismo, ingresará al encuentro Agustina Cantoni, para hablar sobre muralismo y la experiencia de gestionar proyectos artísticos y de intervención urbana (fue coordinadora del Maaanso Encuentro de Muralismo). Otro de los invitados, es el diseñador y letrista Panda (Gerardo Ruiz Babsia), profesional sanjuanino radicado en Mendoza, que trabaja de calígrafo y letrista en Iuvaru, un estudio de diseño especializado en etiquetas de vino.



También, Fernando Carmona y Mariana Alloggia, ambos ilustradores profesionales, y miembros de ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina), ambos gestores culturales, son los organizadores del Mime (Mercado de Ilustración Mendocino). Y finalmente, participarán el colectivo de ilustradores locales Nave de Piedra.

Como actividad agregada, se llevará a cabo un Networking, que implica un ámbito de intercambio y diálogo para integrar y conformar redes creativas entre diferentes disciplinas.



Habrá, incluso, sorteos para los asistentes por parte de los auspiciantes del evento (Faber Castell, Arda Zapatillas, Mirá Vos, entre otros).







El primer encuentro aspira a lograr un ámbito en común entre creativos y artistas del diseño sanjuanino.

Trabajan unos 50 voluntarios en la organización y para promocionar el evento, se hicieron intervenciones en espacios públicos.

Acerca del evento



El encuentro se desarrollará en el Cine Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita. A partir de las 10 se harán las acreditaciones y a las 10.30 comenzarán las charlas de: Nave de Piedra, Joel Salinas, Antonio Acevedo, Arda Zapatillas, Damián López y Jorge Rodrígez, Maanso Encuentro de Murales, Fernando Carmona, Asociación de Dibujantes de Argentina, Panda, Santiago Ramet, CreVis (videojuegos) y Peki Torres (autogestión). A las 12.30 habrá mesa redonda "Ser ilustrador y no morir en el intento" con Joel Salinas, Nicolás Touris, Agustina Cantoni, Fernando Carmina y Panda. A las 13.15 la mesa "Del dicho al hecho" con Arda Zapatillas, Nave de Piedra, Maanso Encuentro, Goodlikes y ADA. A las 13.45 se harán sorteos y a las 14 un espacio de intercambio y Networking.