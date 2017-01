Era necesario que el año nuevo comenzara con el escándalo del verano dentro de la farándula en Villa Carlos Paz. La bomba estalló con la discusión entre Charlotte Caniggia y su novio, Loan, en la fiesta que se realizó en la casa del abogado mediático Fernando Burlando, y producto de ese malestar, el joven habría tenido un picante intercambio verbal con El Polaco. A raíz de las versiones que comenzaron a circular en los medios, Alexander Caniggia se sumó a la polémica con una grave acusación contra Loan en Twitter. "Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el lunes en Buenos Aires con moretones en los brazos", escribió el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul. Así, con este detonante las versiones y las declaraciones cruzadas continuaron.



El novio reggaetonero respondió en Desayuno Americano: "Si hubiera pasado eso no estaríamos juntos. Yo la amo a ella... Estará celoso que estoy con la hermana y él no la ve. Yo qué culpa tengo si ella tiene moretones. No sé ella qué hará. Se habrá golpeado sola. Desde el día uno que su entorno me quiere separar: el representante, este, el otro, todos. Estoy un poco harto de eso", dijo, desestimando la acusación de violencia de género de su cuñado. Y agregó: "Tampoco es tan grave. Capaz el raro soy yo, que no tomo nada, no fumo y soy re sano. Cuando la veo a ella tomar, a mí me molesta. Yo trato de cuidarla. No está bien que digan que ella es una borracha porque ella durante el día no toma alcohol. Toma sólo cuando salimos, no pasa más que eso. En esta fiesta tomó y yo me molesté un poco. Ahí le dije a El Polaco 'no te metas'. Y llevaron todo para el otro lado", pero terminó embarrando más la cancha: "Yo siento que con el alcohol, tapa problemas que tiene. ¿Qué problemas? No sé, pero ella me dice que toma porque está triste".



Mientras tanto, la nena desestimó y minimizó todo el pleito: "No pasó nada. Estoy bien. No tengo nada. No sé por qué puso eso en Twitter", refiriéndose a su hermano, pero que en más de una ocasión, la rubia había contado lo celoso que es su novio.