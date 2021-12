En una entrevista con Luis Novaresio para su programa Debo Decir, Diego Topa habló sobre su vida privada y contó que tiene una hija junto a su novio, a quién mantuvo en el anonimato.

Según dijo, siempre tuvo el deseo de ser padre, sin embargo, “se fue demorando” por el trabajo y otras cuestiones propias de la vida.

“No estoy solo, estoy en pareja hace muchos años ya. Y somos papás los dos. Fuimos los dos a Estados Unidos a subrogar. Es un tratamiento largo, de mucha emoción y de mucho amor”, señaló.

Además, dijo que la pandemia lo acercó mucho más a su familia. “A mí me agarró sin grabar programas de televisión, sin hacer shows, así que estuvimos dos años metidos con ella a full”, reconoció.

Sobre su pareja, dijo que no revela su nombre porque él no quiere. “No digo quién es pero nos conocimos trabajando. Igual nunca digo quién es porque él no quiere y yo lo respeto”, explicó.

Cuando Novaresio le preguntó si estaba preparado para contarle a Mitaí cómo había llegado al mundo, respondió: “Se da solo. Ella nos llama a los dos ‘papá’ y es hermoso. Yo tengo un montón de amigos que también subrogaron vientre y es todo natural. Ellos vinieron a enseñarnos a nosotros”, aseguró Topa.

Fuente: Cadena 3