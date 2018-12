"Dice 'no hay cama que no haya recorrido'. Ah, ¿no dice eso? Problemas de vista…", le dijo el Chaqueño Palavecino a la periodista cordobesa Ivana Freitag sobre el tatuaje que ella lleva en la espalda, en una entrevista en vivo. Incómoda por la situación, la cronista intentó seguir airosa de la situación, pero las repercusiones tras el desubicado comentario del salteño no tardaron en llegar.

"Fue cuestión de segundos. Me corrió un escalofrío y dudé sobre qué hacer en ese momento, si seguir adelante y tratar de continuar de la mejor manera. Me tomó por sorpresa. Decidí seguir de la mejor manera que pude. Para evitar la tensión del momento", dijo Freitag sobre su sensación durante la nota.

Desde su cuenta de Facebook, antes de que el video se viralizara, tal vez consciente de que sus dichos serían condenados, el músico pidió disculpas y brindó su versión de los hechos. "Quiero que quede en claro que estoy en contra de la violencia de género y toda forma de desigualdad, no solamente de hombre y mujer, mi lucha siempre fue la igualdad de derechos e inclusión social de los más marginados y olvidados", arrancó.

Luego se dirigió a la periodista: "Pido disculpas públicamente si mi comentario ofendió, fue en tono de broma (claramente tonta y desubicada, más al darse en el marco de una nota periodística), sin ninguna mala intención, simplemente era un chiste, sentí estar en confianza con Ivana por tantos años que llevamos de conocernos. Claramente esto no es excusa y más aún si la incomodé a ella".

Su descargo continuó: "Jamás, repito, rebajaría o denigraría a una mujer intencionalmente.Cómo no respetar a las mujeres, cómo no ponerlas a todas en un pedestal, cómo no respetar su lucha y defender la igualdad o incluso ponerlas más alto, si fue una mujer sola y con las mayores dificultades económicas y de salud la que me enseñó a pelearle a la vida".

"Siempre les estaré inmensamente agradecido porque en cada una hay una lucha y un amor constante. Reitero mis disculpas a quienes haya ofendido", cerró.

"Parece algo natural en muchos hombres. El accionar se repite, lleve el nombre que lleve. Merecemos ser respetadas. En nuestro círculo íntimo y en nuestro círculo social sin ser violentos. Con amabilidad, se puede ubicar a cualquiera", había dicho al respecto la periodista.