Diego Latorre fue protagonista de un verdadero escándalo en el año 2017 cuando se filtraron imágenes y audios que probaban su relación extramatrimonial con Natacha Jaitt. Inmediatamente tanto él como su esposa, Yanina Latorre, quedaron en el ojo de los medios y decidieron iniciar acciones legales. Ahora, el exfutbolista volvió a quedar en una polémica similar.

El pasado miércoles, Julieta Biesa se presentó en el piso de Incorrectas donde hizo fuertes declaraciones sobre el marido de Yanina. Según su testimonio, Diego la habría invitado a un telo durante un cruce que mantuvieron en un semáforo. “Yo nunca me subí al auto de esta persona, iba con unos amigos yendo a un bar, habíamos tomando un par de tragos. Íbamos con la ventanilla baja y de repente vimos que nos seguía una camioneta y nos asustamos un poco”.

“Me dio miedo, llegó al semáforo y era Diego Latorre, me quedé muda. Yo pensé que me tiraba un piropo o algo así, pero me pidió que bajara. Cuando me acerqué al auto él estaba solo, me pidió que subiera”, agregó. “Si sale esto y me llama yo me tengo que defender, no pasó nada. Le dije que estaba con mis amigos y que estaba yendo al boliche. Yo me puse a hablar con él desde la ventana, me quedé sorprendida pero pensé que me estaba cargando”, cerró.

Pero eso no es todo, ahora también se filtraron tres mensajes de voz que aparentemente el exdeportista le habría enviado a una amante. Quien los difundió fue Ulises Jaitt, hermano de Natacha, en vivo en su programa radial El Show del Espectáculo. Uno de ellos dice: “¿Cómo va? Perdoname, me estoy cambiando para ir al aire. Qué lindo lo que me pusiste. La semana que viene vemos… o la otra. Esta semana ya no”.

El abogado de Gambeta salió a defender a su cliente y reveló que iniciarán acciones legales. “Un poco aquejado por esta situación, la reproducción y distribución de estos audios trae sanciones. Él no autorizó jamás que se den a conoce”, expresó Fernando Burlando. Y, ahora, el propio Latorre rompió el silencio en diálogo con Radio Mitre. “Todo falso. Voy a ir directamente a lo legal, ya no saben cómo difamar. Estas cosas no las voy a tolerar. Voy a iniciar acciones legales”, aseguró.

Fuente: Ciudad Magazine