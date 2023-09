Silvina Luna falleció el 31 de agosto, a los 43 años, a causa de una complicación en su estado de salud. La actriz pasó 79 días internada en el Hospital Italiano a raíz de un agravamiento en su diagnóstico de hipercalcemia e insuficiencia renal, que se desencadenó luego de realizarse una intervención de aumento de glúteos con el excirujano Aníbal Lotocki. En medio del luto, Morena Rial defendió al médico acusado de mala praxis y generó polémica en las redes sociales.

El 6 de septiembre pasado, familiares y amigos cercanos a la actriz le dieron el último adiós en el cementerio de la Chacarita. Horas después, se convocó una marcha pacífica frente a la vivienda de Aníbal Lotocki, en la localidad de Florida, para exigir justicia por las víctimas que pasaron por su consultorio.

En tanto, Morena Rial compartió un polémico posteo en defensa del acusado. “¿No te da miedo, después de lo que pasó con Silvina, hacerte tantas operaciones?”, le consultó un seguidor, a través de la herramienta de preguntas en Instagram. La mediática respondió contundente: “No me voy a meter en ese debate, porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, escribió.

Las acusaciones por mala praxis que pesan sobre el excirujano incluyen las denuncias de celebridades como Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis o el actor uruguayo Raphael Dufort. El 17 de agosto pasado, falleció también Mariano Caprarola, a los 49 años. El analista de moda pasó por el consultorio de Lotocki en 2010 y, tras su muerte, su abogado Fernando Burlando lo denunció por homicidio.

La mediática continuó en su defensa a favor de Lotocki: “¿Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastre? Pero, como no es Aníbal, no lo hacen público. Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos, pero cada persona es consultada antes de ser operada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, señaló. Y agregó, posteriormente en otra de sus Stories: “Si tienen reclamos, es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”.

Los usuarios apuntaron contra la defensa de Morena Rial a Aníbal Lotocki y ella les respondió

Los usuarios de las redes sociales apuntaron contra la defensa de Morena Rial a Aníbal Lotocki, acusado en varias ocasiones de mala praxis por los problemas de salud que experimentaron posteriormente sus pacientes, algunos de los cuales también alegaron que el médico les colocó producto en zonas que no habían consentido. “La gente opina por un minuto de fama... ¿y ella?”, señaló una. “Ella siempre está del otro lado, no importa el motivo”, advirtió otra. Un tercero añadió: “Insólito... y peligroso”.

Ante la oleada de críticas recibidas, Rial compartió otra publicación y expresó: “Hay una confusión con respecto a mis dichos. No justifiqué en lo más mínimo la muerte de Silvina Luna”. Y destacó: “Y las responsabilidades que deriven de la investigación que se está realizando. Mi única opinión es que hay mucho ruido mediático y poco judicial. ¡Eso me hace dudar!”.