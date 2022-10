Se sabe, en Gran Hermano casi que no hay tiempo para dormir, porque mientras un participante está descansado, el resto está elucubrando cómo echarlo de la casa. Hay que ser rápido y valerse de todas las herramientas que estén a mano, y esa consigna un participante la entendió a la perfección porque apenas se conocía el nombre del primer eliminado y se reanudaba el juego, no lo dudó y entró al confesionario para usar la espontánea -que otorga 3 y 2 votos, en lugar de 2 y 1, a los respectivos nominados-.

Todo sucedió este domingo, cuando Tomás Holder se convirtió en el primer participante en dejar la casa. La sorpresiva eliminación del tiktoker dejó a todos sorprendidos y comenzó a gestarse la estrategia.

¿Cómo se enteraron los hermanitos? Según contó Alfa -que en realidad se llama Walter Santiago- a sus compañeros, uno de los participantes ya hizo uso de este recurso durante la emisión de anoche. “Fui al confesionario a usar la espontánea y ya la habían hecho”, aseguró mientras hablaba con Agustín, que recién había sido salvado por el voto telefónico del público. Es que ese recurso puede ser usado una única vez por semana, por lo tanto una vez aplicada no hay opción de usarla nuevamente.

Por el momento, no se sabrá quién la hizo ni a quién se le aplicó. Recién el miércoles en la gala de nominación se conocerán quiénes irán a la placa y se revelará el misterio. Aunque la especulación general señala como el responsable a Nacho, quien decepcionado por la salida de su amigo habría querido adelantar la jugada.

Todo indica que esta edición será muy comentada. Recién acaba de terminar su primera semana al aire y ya pasó de todo. Ya el miércoles, con apenas 48 horas en la casa, los 18 participantes vivieron su primer momento de tensión: la primera gala de nominación, en la que quedaron en placa Tomás Holder, Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Alfa. Pero Martina Stewart Usher había ganado la prueba del líder y tenía -además de su propia inmunidad- el beneficio de salvar a alguien, y finalmente se decantó por el último, que en estos días también estuvo en el centro de la polémica por sus escandalosos comentarios sobre el presidente Alberto Fernández.

Durante la gala, también se resaltó la pelea entre Juan Reverdito y Marcos. Todo había ocurrido en el living de la casa, con los hermanitos en ronda bajo la consigna de relatar anécdotas hasta que el taxista reparó en que el salteño se había levantado mientras él hablaba. “Estaría bueno que cuando esté hablando, vos estés acá prestando atención. Te lo digo de onda, porque yo te voy a escuchar si vos hablás no me voy a levantar e irme a buscar agua”, apuntó Juan, visiblemente molesto. Su postura parecía contrastar con la de Marcos, que en un tono bajo, replicó: “¿Cuál es tu problema? No entiendo... ¿Tanto te cuesta entender que me fui a servir agua?”, le preguntó el salteño, señalando su vaso y su cabeza.

“Que tenés que tener más personalidad y ser más educado. Estuviste sentado mientras todos hablaban, empecé a hablar yo, te levantaste y te fuiste”, replicó Reverdito levantando la voz. “Es una actividad, tenemos que estar todos acá”, apuntó Martina, poniéndose del lado de su compañero. Pero a Marcos todavía le quedaban cosas para decir. “¿No tengo personalidad? Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara. “Estás equivocado, yo no hablo mal de nadie”, lo corrigió Juan, pero Marcos se mantuvo en su postura: “Tenés 42 años, ya podrías demostrar”, lo picó. Y el taxista ahí pareció perder la paciencia: “Perfecto, el domingo te vas”, sentenció.

Roces, romances, discusiones, conflictos políticos, espontáneas y una respuesta del público favorable, que sigue el programa cada noche, condimentos de una nueva edición que se las trae.