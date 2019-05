La guerra entre Morena Rial y Karina "La princesita" está declarada y, antes de su ingreso al Bailando 2019, la hija de Jorge Rial atacó con munición gruesa a la cantante.

La joven trató a la rubia de "mentirosa" y de "cantar siempre la misma canción" y, lejos de quedarse callada, la artista le respondió con altura. “Escuché lo que dijo, pero yo soy muy selectiva. Aprendí a seleccionar qué cosas me importan, y no depende de la persona. Con esta cosa de si la persona es importante o no, para mí todos somos importantes, pero hay lugares donde yo no me veo cómoda peleando”, dijo en una entrevista para Pampita Online.

“Me parece una pelea como tonta, una tontería, no ella, sino la pelea o el tema. Prefiero no darle importancia. Pero no es por ella, es por la situación. Yo ya estoy más grande, si tuviera veinte años tal vez me prendía, pero hoy con treinta y tres… ella es una mujer, pero yo siento que pelearme con ella es pelearme con una nena y no estaría cómoda”, agregó "La Princesita".

Lejos de querer iniciar una afrenta, la ex de El Polaco aseguró que tiene mucho respeto a More. “Yo la respeto un montón. Y de hecho me pasó que yo había visto notas de ella hablando de discriminación, y me generó empatía, me cae bien. La gente es cruel en las redes, y ahora que habló de mí no había uno que estuviera a su favor, y no me ponen contentas esas cosas. Si le contesto voy a incentivar la violencia", concluyó.