DIARIO DE CUYO publicó en su edición del domingo 6 de noviembre una nota titulada "¿Hacia la igualdad en el arte?" en la que consultó a protagonistas locales del ámbito de las artes visuales -Silvina Martínez, Beatriz García Huertas, Jamile Apara, Andrés Labaké y Arturo Román Sierra, además del director del Museo Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz- si creían que existía la acción del patriarcado en los acervos de los museos. Fueron las declaraciones de Román Sierra las que generaron repudio entre sus colegas mujeres y la comunidad artística en general. El pintor había dicho a este diario: "Puede haber una tendencia patriarcal, pero la obra de los varones está más plantada, sin tendencia decorativa. El arte en serio no está hecho para decorar. Aunque hay artistas muy buenas". También aseguró "Hay tremendas artistas como Leonor de Carrieri, Malena Peralta, pero uno ve en las exposiciones que las obras femeninas tienen una tendencia decorativa y eso le quita peso. La mujer viene con una tendencia decorativa, la trae metida en su psiquis, en sus conductas" y para reforzar, aseveró que "En la historia del arte, la mayoría de las rupturas, los nuevos movimientos fueron generados por varones. El varón tiene una actitud más marcada de transgredir. Puede que tenga que ver la hormona masculina, su dosis de violencia".

"Me retracto absolutamente de mis dichos, asumiendo que fueron irreflexivos, superficiales y totalmente ajenos a la realidad". Arturo Román Sierra



Las reacciones a sus expresiones se multiplicaron durante la semana en redes sociales y grupos privados de Whatsapp, donde incluso algunas artistas confrontaron directamente a Sierra. Además el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la UNSJ redactó un comunicado (que publicó en Instagram) en el que calificaron como "misóginas" las declaraciones del artista visual.



Ante esto, Sierra -que ya había hecho un descargo en sus propias redes- manifestó a este diario su interés en enviar y publicar su retractación, a lo que DIARIO DE CUYO accedió.



"Mis opiniones circunstanciales del momento fueron totalmente desafortunadas, apoyadas en algo que vi hace tiempo en un salón (concurso) de pintura en Bs. As. y que extrapolé de forma totalmente incorrecta. Es por ello que a través de este medio que me retracto absolutamente de mis dichos, asumiendo que fueron irreflexivos, superficiales y totalmente ajenos a la realidad. Reconocer esto me da un gran alivio, pues cometí un error grosero e injustificable" comienza diciendo el texto enviado por el pintor.



"Aprendo de mis errores y por respeto y reverencia a las grandes artistas y docentes que me formaron, como así también a mis colegas, nobleza obliga, entiendo y justifico su enojo y reacción. Estoy abierto al aprendizaje permanente y en absoluto reconocimiento de mi falibilidad humana; pues soy propenso a cometer errores como cualquiera, es que pido sepan disculpar tan grueso error" continuó Sierra. "Quiero agregar respecto de esa genética de violencia masculina que nos ha traído a la Humanidad más mal que bien a través de sangrientas guerras que aún hoy padecemos y un constante e histórico abuso de fuerza y sometimiento de la mujer coartándole sus legítimas oportunidades, es por eso que apoyo toda acción reivindicatoria para que ese estado de cosas se revierta", siguió el artista que, finalmente se refirió a la Comunidad LGTBQ. "Reivindico al colectivo LGTB en su lucha. Colectivo en el cual tengo entrañables amistades y he comprobado la nobleza de sus corazones y el sufrimiento de su segregación. Sólo soy un ser humano falible que sabe reconocer sus errores. En la lucha constante por un mundo más justo, más inclusivo, más igualitario, es que levantamos nuestras banderas hasta la victoria!!" escribió Arturo Roman Sierra, buscando dar cierre una semana álgida en el ámbito de la cultura local.