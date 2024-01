Con el tablero de Gran Hermano en pleno cambio, la casa más famosa del país afrontó una gala de nominación atípica. Lejos de la clásica votación, este miércoles los participantes debían elegir qué compañeros querían que siguieran en el juego. Los hermanitos con menos votos quedarían en placa, y en riesgo por la doble eliminación del domingo y el lunes.

Con algo de tensión y ansiedad, los jugadores tuvieron que cambiar su típica estrategia. De esta manera, cada uno dejó ver sus afinidades, sus tácticas y sobre todo la percepción que ellos tienen del afuera y sobre el apoyo e influencia que cada uno tiene en el exterior. Este nuevo análisis se debe a que este fin de semana el público votará en positivo, eligiendo qué hermanitos continuarán en la casa.

Así, la primera jugadora en ir al confesionario fue la nueva líder: Agostina. La policía le dio sus votos a Joel y Lucía. Luego fue el turno de Manzana, quien dejó en claro su alianza con Furia, dándole dos sufragios a ella y a Joel. Después fue el momento de Denisse, quien apoyó a Bautista y Martín Ku.

Le siguieron el Chino (quien dio sus votos a Nicolás y Denisse), Emmanuel (Joel y Lucía), Zoe (Rosina y Lucía), Bautista (Denisse y Nicolás) y Rosina (Zoe y Lucia)

Luego fue el turno de Furia. Al llegar al confesionario, la doble de riesgo consultó si podía no nominar a nadie: “No quiero nominar porque quiero que estén en placa. No quiero darle favoritismos a nadie y tampoco quiero que de afuera se vea que lo hago porque estoy de amigo acá o por afinidad. Creo que acá la cosa se dio vuelta un montón y que algunos de otros bandos están viniendo para el mío, me están pidiendo por favor o se quedan sentados al lado mío simplemente porque piensan que estando ahí la gente no los va a sacar. Me dan un poder del cual yo no sé si es así. Muchos vienen y me dicen ‘viste, hoy tuviste muchas visitas’, hacen visitas diarias y se sientan al lado mío y demás. No tengo ganas de eso”.

Pero ante la negativa del ser supremo, Furia dio sus votos a Lucia y Manzana, aunque argumentó que en parte se debía a que Agostina era líder y por lo tanto no podía apoyarla. “Los primeros dos votos se los voy a dar a una persona que se esforzó muchísimo y no ganó la prueba del líder y es Lucía. Es una persona muy querida en la casa. El siguiente va a ser para Federico, él se abrió y está contando la verdad de ese grupo. Básicamente quiere hacer una alianza conmigo y espero que funcione”, argumentó Juliana.

Este jueves, ella y Virginia deberán convencer a toda la casa que la comediante quiere abandonar la casa. Con ese objetivo, ambas comenzaron a tramar su estrategia, la cual empezará a desarrollarse en la mañana.

Así, la votación siguió con Joel (quien votó a Emmanuel y Virginia), Lucía (Zoe y Rosina) y Alan (Sabrina y Manzana). Luego fue el turno de tres jugadores que acordaron votarse entre ellos para salvarse de esta situación: Nicolás (Virginia y Lisandro), Virginia (Nicolás y Lisandro) y Lisandro (Virginia y Nicolás). Por último fue el turno de Sabrina (Alan y Emmanuel).

De esta forma, los únicos salvados por el voto de los participantes fueron Joel, quien consiguió siete votos, Nicolás, quien logró seis, y Lucía que obtuvo la misma cantidad. Con este panorama Virginia (5), Zoe (4), Rosina, Denisse y Emmanuel (3), Alan y Sabrina (2), Lisandro, Juliana, Bautista, Manzana (2) y Martín Ku (1) fueron a placa.

Este jueves, Agostina deberá salvar a un participante y elegir entre Joel, Nicolás y Lucía a quien subir a la placa. La doble gala de eliminación se desarrollará el domingo y el lunes, provocando que dos jugadores abandonen la casa.