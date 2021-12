Ricardo Montaner demostró una vez más cuán unido es a toda su familia. Esta vez, defendió a su yerno Camilo, que en diciembre brindará shows en Argentina.

Todo comenzó cuando el periodista Juan Cruz Sanz informó que en el show que Camilo dará en Río Gallegos con motivo de los cien años de la ciudad, el colombiano pidió que todo el staff hable inglés. "Explicame este delirio", opinó el periodista. Pero eso no fue todo.

Angel de Brito agregó que para los shows en el Luna Park del 13, 14, 15 y 16 de diciembre "hay 30 mil tickets vendidos para @Camilomusica y una medida cautelar podría suspender las 4 funciones". "@Lauriaprod podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos", aseguró el conductor. Al ver esto, Sanz agregó: "Les dije. Ahora Angel agrega data: ya hay una cautelar".

A Montaner no le cayó nada bien la noticia, y decidió meterse en el barro. "@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia tonto", le escribió. Y Juan Cruz Sanz contestó: "¿Perdón? ¿Me perdí de algo? No se qué me quiere decir. Yo no me metí con tu familia, sólo conté una disputa legal que está pasando entre la productora que lo trae al chico este (sic) y el Luna Park. ¿Me la vas a negar? Tomate un mojito y no me rompas las pelotas".

Fuente: Minuto Uno