Jésica Cirio fue invitada a charlar sobre todo en una nueva edición de La Jaula de la moda. Con Mariano Caprarola reemplazando a Horacio Cabak en la conducción, la entrevista giró en torno a cómo lleva la cuarentena, luego de que Martín Insaurralde se infectara de coronavirus y pasara unos días internado.

"De verdad, y capaz que lo digo y me mata, realmente increíble porque estamos enamorados. Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay 'te amo', besos, abrazos, nos quedamos en la cama", reveló la modelo.

Caprarola quiso ir por más y le preguntó con qué superhéroe compararía a su pareja en la cama: "No sé... Superman".

"Puede ser el Hombre Araña", puso en consideración el conductor, y Cirio lo descartó: "No es tan gimnasta, eso dejamelo para mí".