Escrita y dirigida por Pauli Fleury, estrena esta noche "Cubo, ser o no ser clown", protagonizada por Florencia Arce, José Meni y Cecilia Nievas (foto). "Es una comedia para adolescentes y adultos, son tres payasas que están en un cubo, no sé si metafóricamente o literalmente. En 2019 cuando la escribí no había pandemia, pero habla del encierro de muchas maneras, fue casi como una predicción, después todos estábamos en esta situación de encierro, fue muy loco" aseguró la directora sobre su primera pieza de dramaturgia



en la que sus personajes "cuestionan cosas de la sociedad y de la mujer, del sistema, es encontrarse en el encierro con uno mismo y poder romper, cuestionar cosas que suceden" dijo. Contó que surgió de una idea conjunta, "de una necesidad de crear con otra gente no es algo que me había planteado, hacer una obra, me tomó por sorpresa".



Cubo "no es un varieté de clown", aclara Fleury, sino que es una obra en la que los actores usan esa técnica, apuntó la sanjuanina que además de actriz y ahora directora, ha desarrollado una carrera como cantante de indie rock, donde es conocida como ESHA.



"Los espacios para crear uno se los tiene que autocrear para que estén, sobre todo en San Juan" consideró la artista que destacó el trabajo del equipo que montó la obra en un contexto difícil, atravesado por la pandemia y los protocolos.



La obra subirá a escena esta noche, mañana y el domingo a las 21.30 en El Avispero escénica (Entre Ríos 1566 sur), entradas anticipadas a $300 en Alternativa Teatral.



En Sala TES Vuelve El acompañamiento



Esta noche el elenco Algo inefable trae nuevamente al escena la obra "El acompañamiento" de Carlos Gorostiza, estrenada en diciembre pasado. Se trata de un grupo formado por estudiantes del Profesorado de Teatro de la Carrera de Estudios Teatrales de la UNSJ y está dirigida por Benjamin Morán, que además protagoniza la pieza junto a Enrique "Quique" Villafañe, por primera vez en el rol de "Sebastián". Morán explicó que se trata de un grupo que tiene por objetivo continuar produciendo obras, que la pandemia frenó el proyecto y lo retomaron casi a fin de año.



Esta noche, la invitación es a las 22.00 hs en Espacio Teatral TES, (Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia). Entradas $350, anticipadas online a $300 en www.evenbrite.com.ar.