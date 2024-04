Durante 3 noches; el 26, 27 y 28 de este mes a las 22 hs, las bandas locales Bad Mojo y EMJazz participarán junto a figuras nacionales e internacionales en el Festival Nacional de Jazz 2024, que se desarrollará en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario, con la organización de la Fundación Circuito Argentino de Jazz.



"El primer festival fue en 2022, a un año de constituir la fundación. Pero hay que destacar que junto a Elmer Meza celebramos el Día Internacional del Jazz desde 2018, así que llevamos mucho tiempo trabajando por este género en la provincia, labor que se extendió al país", expresó a DIARIO DE CUYO como presidenta de esta institución Natacha Cruz, su fundadora en 2021 junto a Meza, el trompetista hondureño radicado en San Juan desde 2012.



"A esta edición la hacemos, como siempre, como socios organizacionales de Unesco, y es posible por la ley de mecenazgo 2023, por lo que agradecemos el aporte de nuestro patrocinador Sr. González, así como de otras empresas que nos dieron su apoyo para esta celebración", subrayó Cruz, añadiendo que "todos los años es un gran sacrificio llegar a hacerlo por los costos e inversión que se requiere".



Además, la gestora apuntó que se trata de un encuentro muy importante como "formato de difusión y expresión" y también como fuente laboral.



"Aquí, se proporciona un escenario para que el músico trabaje y pueda mostrar su arte, proporciona trabajo a técnicos, proveedores, artistas audiovisuales, editores, diseñadores, productores y managers. Hay que dejar de ver el arte como forma de esparcimiento. Somos trabajadores del arte y de la cultura", recalcó sobre esta experiencia la también productora de los shows y producciones de Elmer.



En referencia a los objetivos centrales de la propuesta -que en la previa, dispondrá de degustación de vinos, exposición de autos antiguos, jam sessions e intervenciones artísticas en los jardines del Teatro-, la hacedora manifestó que el propósito es "expandir este hermoso género musical en la provincia" y que el resto del país "se contagie".



"Estamos muy abocados a trabajar no sólo para el festival sino durante todo el año, para que el jazz sea un cita importante en la agenda de cada sanjuanino", agregó Cruz acerca de este emprendimiento que incluirá actividades paralelas, como charlas debate y ensayos abiertos para los cuales los interesados deberán inscribirse previamente (se puede obtener mayor información en el instagram del Circuito Argentino de Jazz y en el facebook ArgentinaJazzMusic).



La agenda arrancará el viernes 26, con la formación Tango Jazz Quartet que llegará desde Buenos Aires y pisará por primera vez suelo sanjuanino. Compuesta por Gustavo Firmenich, Martín Rao de Vita, Santiago Villalba y Ezequiel Vargas, la agrupación que se encarga de fusionar el jazz con el tango tradicional hasta llegar a Piazzolla, es reconocida internacionalmente debido a sus giras por distintos países de Europa.



El sábado 27, proveniente de Tegucigalpa (Honduras), subirá a escena el grupo Jazz Nova, que combina este ritmo con ritmos de centroamérica. Está integrado por Héctor Soto, Luis Servellón, Jorge Medina y Cristhian Maldonado, quienes además se desarrollan como docentes en el área musical.



Como cierre de esta gran fiesta, el domingo 28, arribará con su bebop Yamile Burich. Responsable del broche de oro, la destacada saxofonista salteña que se estableció en Buenos Aires actuará junto a los locales de EM jazz, en una agenda que en esta versión se caracterizará por su fuerte tinte de jazz fusión, de acuerdo a lo que se afirmó desde la fundación.



"Cada año es un escalón más, un gran aprendizaje, una red que se amplía, una energía que desborda. Es más, siempre me sorprende cuando una semana posfestival seguimos recibiendo devoluciones y comentarios. Cada edición reconfirma que el camino es el correcto, que nuestro trabajo no es en vano. Creo que de eso se trata, de no poner un techo y, a su vez, ser agradecido con cada paso, porque todo lo que sucede es grandioso", reflexionó Cruz sobre este encuentro, un sueño que nació y evolucionó "a fuerza de empeño".

> DATO

Las entradas se podrán adquirir por noche a $4.000, en boletería del teatro o en Tuentrada.com. Habrá bonificación para las primeras personas que compren abono.

> TANGO JAZZ QUARTET

Este cuarteto mezcla los patrones melódicos y rítmicos del tango con las armonías y la magia del jazz, transitando del tango tradicional al de Piazzolla. Tango Jazz Quartet propone una fusión agregando algo distintivo: la improvisación. Con 29 giras y más de 30 países visitados, actuó en prestigiosos lugares del mundo como California, Alemania, Bulgaria, Siberia, Rusia, Hong Kong, entre otros. Cada año presenta su nuevo repertorio en Europa, consolidado en la escena jazzística.

> JAZZ NOVA

Nació con la idea de difundir la música instrumental hondureña bajo las influencias del jazz. Sus inicios fueron en 2003 con el fallecido Dany Morales junto a José Borjas y Melvin Maldonado. Su primer disco se denominó Enterados, título de una creación de Morales. El conjunto también rindió tributo a maestros como Paquito D"Rivera y su reciente álbum es Homenaje a Chick Corea. Los componentes actuales son: Héctor Soto, Luis Servellón y Jorge Medina.

> YAMILE BURICH

Comenzó piano a los 5 años. Al descubrir a Charlie Parker, empezó saxofón en la Escuela Superior de Música de Salta; luego llegó a Buenos Aires y partió a La Habana para estudiar en el Instituto Superior de Arte. Fue becada en Berklee (EEUU) y se radicó en Londres donde ingresó a Goldmiths College. Ya en Argentina, en 2007, formó el Yamile Burich Cuarteto editando 2 álbumes. En 2014, fundó el Yamile Burich & Jazz Ladies y una de sus producciones fue Alegría, nominada a los Premios Gardel 2020.