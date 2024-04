Primera experiencia. El puente de Alto de Sierra y los dos antiguos pasos serán el escenario pensado por la organizadora, Isabel Fernández Laisa para inspirar a los artistas.

La artista plástica Isabel Fernández Laisa ideó una experiencia que se realizará mañana, con la participación de más de 50 personas que vienen de distintos géneros y disciplinas. Con todas las autorizaciones pertinentes, Isabel logró que pudieran reunirse este sábado en el puente de Alto de Sierra, en Santa Lucía. La principal motivación para la elección fue la simbología que encontró a ese lugar identificado como "Parque Tres puentes" y que "es el puente más antiguo de San Juan, es de 1893 y fue traído desde Inglaterra", refirió Isabel.



Es la primera vez que se hace aquí un encuentro de este tipo, la organizadora explicó que aunque ya se cerró la posibilidad de nuevos participantes, sí invitó al público en general, a las familias o otros artistas a compartir la experiencia como observadores.



Para hacer realidad su idea esta inquieta gestora cultural invitó a personas que vienen del dibujo, la pintura, el grabado y la escultura; el arte textil; de la literatura, danza, música, fotografía, arte digital, audiovisual. "Identifiqué personas que son creativas y aman lo que hacen, las invité una por una, cierta cantidad por cada actividad, en la única que no conseguí fue en ceramistas" relató Fernández.



Además resaltó que el lugar elegido tiene que ver con su historia. "Es el puente más antiguo de todos y tiene al lado el puente de cemento para renovar el antiguo y también el puente de ferrocarril de carga. Hay tres puentes con historias diferentes, más allá que todos sean para unir un lado y otro. Ese fue el punto inicial, porque mirando la realidad que hay tantas situaciones en las que la gente está atrapada, que no alcanza la plata, enfermedades, quejas... a mí me da preocupación, porque no hay una sola mirada de la realidad, hay otras, qué hay que te ayude a sentirte mejor?. El arte para mí es eso. El arte puede unir y permitir otra manera de ver la vida. No es que te alcanzará la plata, sino que podrás sentirte mejor y ver otros caminos" apuntó la artista que insistió en que buscó "distintas técnicas, miradas y enfoques, cómo un mismo tema puede ser visto, analizado y expresado de distintos modos y que todos son válidos, ninguno es mejor ni peor, y bueno, un poco ese es el mensaje que queremos dar, que hoy podemos como sociedad tener distintas miradas, pero ninguna es mejor que otra", expresó la artista.



Sobre la mecánica de trabajo Fernández, que desarrollarán entre las 10 y las 15, la experiencia creativa "in situ" será el comienzo nada más, porque la propuesta no significa terminar la obra en el lugar. "Es la primera etapa de un proceso creativo que es, me encuentro, descubro y comienzo a producir. Después viene la segunda etapa, donde cada uno en su casa o taller comienza a elaborar, digerir, transformar, hasta definir" apuntó Isabel , aunque no descartó que a nivel personal algún participante complete su obra mientras esté en el lugar. "Hay mucha libertad de acción, no les diremos dónde sentarse, ni qué hacer, ni cómo, eso lo hará cada uno", expresó.



Como es multidisciplinario, se contempló la participación de músicos, bailarines y cantante que, a diferencia de los plásticos, su creación sí se completará en el lugar, según lo que los inspire o atraviese. En este caso, se hará el registro en imagen de la performance y así se podrá sumar lo hecho a la exposición que tendrá lugar el 17 de mayo en la Casa de la Cultura de Santa Lucía.